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۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۲۰

در چهارمحال و بختیاری؛

ثبت ذخیره گاه زیست کره «تنگ صیاد» توسعه گردشگری را سبب می شود

ثبت ذخیره گاه زیست کره «تنگ صیاد» توسعه گردشگری را سبب می شود

شهرکرد - استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ثبت ذخیره گاه زیست کره تنگ صیاد و سبزه کوه در چهارمحال و بختیاری، توسعه گردشگری را سبب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی ظهر امروز یک شنبه در جمع بندی دستاورد های سفر به فرانسه با اشاره به ثبت دو منطقه چهارمحال و بختیاری به عنوان ذخیره گاه جهانی، بیان کرد: با تلاش های بسیار دو منطقه تنگ صیاد و سبزه کوه به عنوان ذخیره گاه زیست کره در جهان ثبت شدند.

وی افزود: ثبت این دو منطقه به عنوان ذخیره گاه زیست کره نقش مهمی در معرفی استان و معرفی این دو منطقه استان خواهد داشت.

وی اذعان داشت: ثبت جهانی این دو منطقه می تواند امتیاز های خوبی را برای استان در حوزه مختلف به ارمغان بیاورد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه این استان در زمینه توسعه گردشگری ظرفیت های خوبی دارد، ادامه داد: ثبت این دو منطقه به عنوان ذخیره گاه زیست کره نقش مهمی را برای توسعه گردشگری استان رقم خواهد زد.

وی گفت: با توسعه گردشگری نیز حوزه های مختلف دیگر استان مانند تولیدات دستی و سوغات و... رونق می گیرد و اشتغال قابل توجهی در استان رقم می خورد.

قاسم سلیمانی تاکید کرد: باید با تمام توان از فرصت های بدست آمده استفاده کرد و در مسیر توسعه استان تلاش کرد.

تنگ صیاد فرخ شهر شامل منطقه حفاظت‌شده و پارک ملی است که در بخش شرقی شهرستان شهرکرد و در همجواری شهر فرخ شهر در استان چهار محال و بختیاری است.

این منطقه دارای مساحتی به وسعت حدود ۲۷هزار هکتار است. تنگ صیاد بواسطه دارا بودن تعداد زیادی تپه ماهور زیستگاه مناسبی برای گونه قوچ و میش وحشی است. کوهستان‌های جنوبی منطقه دارای صخره‌های سخت‌گذر است که زیستگاه پلنگ و کل و بز با جمعیت قابل توجه‌ است.

تنگ صیاد تنها ۱٫۶ درصد از مساحت استان چهارمحال و بختیاری را به خود اختصاص داده است ولی به دلایل متعدد و منحصر به فرد بودن منطقه، یکی از بهترین مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است.

کد مطلب 2778494

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