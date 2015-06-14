اجرای برنامه های شاد دررمضان روزه داری خوزستانی ها را آسان می كند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین بلك پیش از ظهر یكشنبه در مراسم تشریح برنامه های ماه مبارك رمضان در خوزستان عنوان كرد: با اجرای برنامه های شاد در این ماه، روزه داری را برای ساكنان این منطقه با آب و هوای بسیار گرم آسان كنیم.با توجه به شرایط جغرافیایی خاص در این منطقه می توان با اجرای برنامه های آموزنده و سرگرم كننده روزه داری را برای شهروندان این استان آسان كنیم.

وی با بیان اینكه رمضان، ماه تهیت و نزول قرآن كریم است، افزود: این ماه فرصتی برای همدلی، گذشت و ارتباط با خویشاوندان است. مسئولان نظام نیز باید این سه مولفه را در رفتارهای خود با كاركنان اجرایی كنند.

مدیركل تبلیغات اسلامی خوزستان با اشاره به اجرای برنامه های ویژه این ماه در سه دوره ده روزه گفت: در دهه اول محوریت برنامه ها بر اساس معرفت و شناخت این ماه صورت می گیرد و در دهه دوم نیز برنامه های محتوایی و در دهه سوم نیز جدای از بحث ویژه شهادت حضرت علی (ع) با برنامه های شاد و مفرح به استقبال عید فطر خواهیم رفت.

بلك با اشاره به استقرار هفت هزار و پانصد مسجد و حسینیه در خوزستان اظهار كرد: خوشبختانه استان ما در این زمینه رتبه اول كشور را دارا است. همچنین در این زمان ۶۰ حوزه علمیه در سطح استان فعال هستند.

برپایی جشن گلریزان در ماه رمضان

شریف مخمل زاده، مدیر كل امور اجتماعی استانداری خوزستان گفت:‌ ساز و كار ویژه ای برای حضور شهروندان خوزستانی در برنامه های ماه مبارك رمضان فراهم شود. اجرای چنین برنامه هایی شور و نشاط معنوی را در بین شهروندان ایجاد می كند.

وی افزود: ماه مبارك رمضان فرصت مغتنمی برای برگزاری جشن گلریزان زندانیان جرایم غیر عمد است. برنامه ریزی های لازم برای اجرایی كردن این امر مهم محقق شده است.