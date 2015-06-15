محصول جدید «میزو» لو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محصول جدید این کمپانی در حالی عرضه می شود که محصول قبلی این کمپانی با نام M۱ در شش ماه پیش عرضه شده بود. محصول قبلی یعنی Meizu M۱ از صفحه نمایش ۵ اینچی برخوردار بود اما محصول جدید یعنی M۲ به صفحه نمایش ۴.۶ اینچی مجهز شده است.

از دیگر ویژگی های محصول جدید می توان به پنل IPS و رزولوشن Full HD را نام برد. Meizu M۲ به پردازنده Mediatek MT۶۷۵۳ مجهز شده که هشت هسته ای بوده و از معماری Cortex-A۵۳

و LTE پشتیبانی می کند.



این محصول از Mali-T۷۲۰ برخوردار شده تا بتواند عملکردی سریعتر و همینطور پرشتاب‌تر نسبت به مدل قبلی داشته باشد. از دیگر قابلیت های این محصول می توان به رم ۲ گیگابایتی و حافظه داخلی ۳۲ گیگابایتی اشاره کرد.

تصویری که از این محصول منتشر شده تنها از پنل پشتی اسمارت فون است و می توان حدس زد که از پلاستیک براق ساخته شده است. این موضوع در حالی است که چنین بدنه ای کاربران این محصول را شگفت زده نکرده است زیرا M۱ نیز از بدنه ای براق و پلاستیکی برخوردار بود.

این کمپانی هنوز به طور رسمی محصول جدید خود را معرفی نکرده اما پیش بینی می شود تا ماه آینده این کمپانی چینی به معرفی و همینطور زمان خروجی محصول جدید خود بپردازد.