اعطای تسهیلات ویژه برای ساخت شناورهای تخصصی در داخل کشور

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس ظهر یکشنبه در مراسم به آب اندازی نخستین شناور جمع آوری آلودگی های نفتی ساخت ایران در مجتمع کشتی سازی فراساحل در بندرعباس بیان داشت: نگاه استراتژیک سازمان بنادر و دریانوردی حمایت از صنایع کشتی سازی و ارائه سفارش ساخت در داخل کشور است. طی سالهای اخیر ۶۰۰ میلیارد تومان از محل وجوه اداره شده سازمان در قالب تسهیلات به متقاضیان ساخت شناور و حتی شرکت های کشتی ساز در کشور پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: شناور دریا پاک ۱ نخستین شناور جمع آوری آلودگی های نفتی ساخت داخل به سفارش سازمان بنادر و دریانوردی کشور است که حدود ۲۱ میلیون یورو هزینه ساخت این شناور بود.

حق شناس اظهارداشت: برای مقابله با آلودگی های نفتی و آمادگی در مقابل خطرات نفتی در خلیج فارس و دریای عمان نیازمند دو شناور دیگر هستیم که بزودی سفارش آنها پس از تامین اعتبار به مجتمع کشتی سازی فراساحل داده خواهد شد.

معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور با تاکید بر حمایت از صنایع کشتی سازی در داخل کشور یادآور شد: تمامی شناورها و کشتی های تخصصی متعلق به بنادر و دریانوردی کشور در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان در صنایع کشتی سازی کشور ساخته شده و سایر شناورهای مورد نیاز هم توسط صنایع توانمند داخلی ساخته خواهد شد.

وی عنوان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی در سال جاری هزار میلیارد ریال نزد بانک های کشور سپرده گذاری انجام داده تا طبق قانون بتواند پنج برابر سپرده گذاری وام و تسهیلات دریافت کند. سازمان بنادر از این محل به تمامی متقاضیان ساخت شناور و حتی صنایع سازنده شناور تسهیلات با بهره صفر درصد پرداخت خواهد کرد.

به گفته وی در سال گذشته شش هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل وجوهات اداره شده سازمان بنادر برای حمایت از صنایع کشتی سازی داخلی کشور به متقاضیان ساخت شناور و حتی صنایع سازنده شناور پرداخت شده است.

حق شناس در ادامه بیان داشت:درخواست مان از صنایع کشتی سازی داخلی تحویل به موقع شناورها است. اما با توجه به اینکه مدتی هم عضو هیئت مدیره مجتمع کشتی سازی فراساحل بودم دقیقا می دانم تحریم ها در تعویق زمان تحویل شناورها موثر بوده است.