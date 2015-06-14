قطعی برق مردم خوزستان در ماه رمضان خط قرمز است

سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال همانند چند سال اخیر، ماه رمضان در فصل تابستان و اوج گرما قرار گرفته است. شدت گرما در خوزستان نیز دیگر نیازی به توضیح بیشتر ندارد که تا چه حد سخت و طاقت فرسا است به همین دلیل معمولا روزه داران در این ماه با شرایط سختی مواجه می شوند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: البته روزه گرفتن در این شرایط، اجر و ثواب بیشتری دارد و مردم خوزستان مشکلی با روزه داری در این ماه ندارد ولی مواردی وجود دارد که باید از سوی دستگاه های دولتی و اجرایی استان به صورت جدی رعایت شود تا روزه داری برای مردم خوزستان سخت تر نشود.

حسینی تصریح کرد: یکی از مواردی که در این ماه و با توجه به روزه دار بودن مردم در استان خوزستان بسیار مهم و حیاتی است، وجود برق و روشن بودن دستگاه های سرمایشی در خانه های مردم است چرا که شرایط گرما به گونه ای است که حتی نمی توان ساعتی نیز دستگاه های خنک کننده را در منازل خوزستان خاموش کرد.

وی گفت: این موارد باعث می شود که وزارت نیرو مراقب قطعی برق در استان خوزستان به خصوص در ماه رمضان که مردم با شرایط سختی مواجه می شوند، باشد و ما هم به مسئولان وزارت نیرو و شخص وزیر اعلام می کنیم که خط قرمز ما در ماه رمضان، قطعی برق مردم خوزستان حتی برای چند دقیقه است.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: از مسئولان وزارت نیرو و شرکت های توزیع و تامین نیروی برق در استان خوزستان انتظار دارم در آستانه فرارسیدن ماه رمضان تمامی تمهیدات لازم برای جلوگیری از قطعی برق در سراسر استان خوزستان را در نظر بگیرند تا شرایط مناسبی برای روزه داری مردم خوزستان تدارک دیده شود.

حسینی اظهار کرد: البته در سال های قبل خوشبخانه در این خصوص همکاری خوبی صورت گرفته ولی در شرایطی که مسئولان وزارت نیرو از خالی بودن ذخیره آب پشت سدها و شرایط خشکسالی برای امسال خبر می دهند، انتظار داریم امسال وضع به مراتب بهتر از قبل باشد و مراقبت ها در این خصوص افزایش یابد.