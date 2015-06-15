  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۸:۴۳

دیدار با تونس و یک تیم باشگاهی؛

پیش‌بینی چهار دیدار تدارکاتی برای تیم بسکتبال جوانان در ترکیه

پیش‌بینی چهار دیدار تدارکاتی برای تیم بسکتبال جوانان در ترکیه

تیم بسکتبال جوانان آخرین مرحله اردوی آماده سازی خود پیش از حضور در مسابقات قهرمانی جهان را در ترکیه برگزار کرده و طی آن چهار دیدار تدارکاتی هم برابر حریفان ملی و باشگاهی انجام خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال جوانان که برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان در یونان آماده میشود، قرار بود آخرین مرحله تمرینات آماده‌سازی خود را در مجارستان برگزار کند و پس از حضور در تورنمنت بینالمللی این کشور از همانجا راهی محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهان شود.

این در حالی است که مشکلات ایجاد شده برای صادر شدن روادید سفر به مجارستان و در نهایت مهیا نشدن شرایط سفر به این کشور، باعث لغو این بخش از برنامههای آمادهسازی تیم بسکتبال جوانان شد. البته در این راستا و با پیگیریهای صورت گرفته برگزاری اردو در ترکیه جایگزین سفر کنسل شده تیم بسکتبال جوانان به ترکیه شده است.

بر این اساس تیم بسکتبال جوانان پنجشنبه آینده به ترکیه سفر میکند و پس از یک هفته تمرین این کشور را به مقصد یونان ترک میکند. این تیم طی مدت زمان حضور در ترکیه (۲۸ خردادماه تا ۴ تیرماه) برگزار کننده چهار دیدار تدارکاتی خواهد بود. 

طبق برنامه و رایزنیهای انجام شده قرار است تیم بسکتبال جوانان ۲ دیدار با تونس برگزار کند و طی ۲ دیدار هم به مصاف یک تیم باشگاهی ترکیه برود.

به گزارش مهر، مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان طی روزهای ۶ تا ۱۴ تیرماه در یونان برگزار می‌شود. تیم بسکتبال جوانان در گروه A این مسابقات با تیم‌های کرواسی، آمریکا و مصر همگروه است. 

کد مطلب 2778578
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها