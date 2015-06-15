به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال جوانان که برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان در یونان آماده میشود، قرار بود آخرین مرحله تمرینات آماده‌سازی خود را در مجارستان برگزار کند و پس از حضور در تورنمنت بینالمللی این کشور از همانجا راهی محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهان شود.

این در حالی است که مشکلات ایجاد شده برای صادر شدن روادید سفر به مجارستان و در نهایت مهیا نشدن شرایط سفر به این کشور، باعث لغو این بخش از برنامههای آمادهسازی تیم بسکتبال جوانان شد. البته در این راستا و با پیگیریهای صورت گرفته برگزاری اردو در ترکیه جایگزین سفر کنسل شده تیم بسکتبال جوانان به ترکیه شده است.

بر این اساس تیم بسکتبال جوانان پنجشنبه آینده به ترکیه سفر میکند و پس از یک هفته تمرین این کشور را به مقصد یونان ترک میکند. این تیم طی مدت زمان حضور در ترکیه (۲۸ خردادماه تا ۴ تیرماه) برگزار کننده چهار دیدار تدارکاتی خواهد بود.

طبق برنامه و رایزنیهای انجام شده قرار است تیم بسکتبال جوانان ۲ دیدار با تونس برگزار کند و طی ۲ دیدار هم به مصاف یک تیم باشگاهی ترکیه برود.

به گزارش مهر، مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان طی روزهای ۶ تا ۱۴ تیرماه در یونان برگزار می‌شود. تیم بسکتبال جوانان در گروه A این مسابقات با تیم‌های کرواسی، آمریکا و مصر همگروه است.