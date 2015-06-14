تصویب فروش بخشی از اراضی شهرداری کرج برای تکمیل پروژه های عمرانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود دادگو در جلسه شورای شهر کرج که امروز صبح برگزار شد با اشاره به اهمیت سخنان نماینده ولی فقیه در استان، اظهار کرد: به دلیل تاکید امام جمعه کرج بر پیگیری پروژه قطار شهری و همچنین معضلات شهری موجود، نیاز است تا مدیریت شهری در این خصوص اقدام سریع انجام دهد.

وی در ادامه به انتصاب برخی از مدیران در شهرداری کرج اشاره کرد و گفت: باید لایحه ای تدوین و از سوی شهرداری به شورای شهر کرج ارائه شود تا نظر شورای شهر کرج در رابطه با این انتصاب ها اعلام شود.

در ادامه جلسه لایحه شهرداری در خصوص تعیین تکلیف پرداخت ۱.۵ درصد عوارض نوسازی از سوی مالکان به شهرداری مطرح شد و مریم قهرمانی صارم عضو کمسیون عمران شورا در این خصوص گفت: حدد یکسال است که به شهرداری اعلام و تاکید شده است آیین نامه ای در مورد این عوارض تنظیم کند، چرا که در پرداخت عوارض باید میزان توان مالی مردم سنجیده شود.

محمدرضا رضاپور قائم مقام شهردار کرج در خصوص این لایحه گفت: مالکان به یقین خود را درگیر پرداخت یا عدم پرداخت عوارض نوسازی نمی کند به همین منظور پرداخت عوارض نوسازی در سال آن هم یکبار برای مالکان سنگین نیست.

در ادامه روح الله کیان یکی دیگر از اعضای شورای شهر با اشاره به ایه برخی از مردم عوارش نوسازی را پرداخت نمی کند، گفت: ۶۰ تا ۷۰ در صد شهروندان ساکن در محله حصارک، آق تپه و یا حصار عوارض را به شهرداری پرداخت نکرده اند و این امر نشان دهنده پایین بودن سطح درآمدی مردم در پرداخت عوارض است.

در ادامه محمود دادگو پیرو این موضوع گفت: به شهرداری یک هفته مهلت داده می شود تا آیین نامه ای برای لایحه پرداخت ۱۰۵ درصد عوارض نوسازی آماده کند و هفته آینده مجدد این لایحه در شورا بررسی شود.

لایحه دیگری که در این جلسه شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت؛ لایحه ای از کمیسیون برنامه و بودجه بود که مطابق آن به شهرداری اجازه داده می شود تا نسبت به تحت پوشش قراردادن یکصد ۱۸ نفر از نیروهای امانی در لیست استفاده کنندگان بیمه تکمیلی و امتیازات رفاهی همانند سایر کارکنان شهرداری اقدام کند.

۸۲ درصد یارانه تجهیز ناوگان اتوبوسرانی از سوی دولت پرداخت نشد

دادگو با توجه به دیدگاه مثبت شورا در این مورد این لایحه گفت: با نظر به اینکه لیست یکصد و ۱۸ نفر قابل تغییر نیست و اسامی بیمه شدگان نباید از تعداد ارائه شده بیشتر شود این لایحه تصویب می شود.

در ادامه لایحه ایی با عنوان فروش و واگذاری بخشی از اراضی شهرداری مطرح شد. بر اساس این لایحه به شهرداری اجازه داده می شود تا درآمد حاصل از فروش این اراضی را برای خرید تجهیزات پروژه های عمرانی شهر و همچنین خرید یکصد دستگاه اتوبوس برای ناوگان اتوبوسرانی هزینه کند.

در ادامه مصطفی سعیدی سیرایی عضو شورای شهر با اشاره به کاهش تعداد اتوبوس های شهر در سال آینده، گفت: در سال های گذشته، ۸۲ درصد یارانه برای تجهیز ناوگان اتوبوسرانی و خرید اتوبوس های جدید از سوی دولت پرداخت می شد. تامین ۱۸ درصد باقیمانده بر عهده شرکت خصوصی بود، اما در طول ۲ سال گذشتنه دولت دیگر به تعهد خود عمل نکرد.

مقرر بود بود ظرف سه سال گذشته ۳۰۰ دستگاه به ناوگان اتوبوسرانی تحویل داده شد در حالی که از ۳۰۰ دستگاه اتوبوس ۱۳۰ دستگاه تحویل داده شد وی با اشاره به کسری بودجه، گفت: مقرر بود بود ظرف سه سال گذشته ۳۰۰ دستگاه به ناوگان اتوبوسرانی تحویل داده شد در حالی که از ۳۰۰ دستگاه اتوبوس ۱۳۰ دستگاه تحویل داده شد.

وی با اشاره به اینکه در سال آینده ۷۰ درصد اتوبوس ها به پایان عمر ۱۰ ساله خود می رسند، گفت: طبق این آمار ۷۰۰ دستگاه اتوبوس به دلیل فرسودگی و احتمال آلوده کردن هوا از رده خارج می شوند.

وی با توضیح اینکه فصل شروع مدارس در پیش است و کمبود جدی اتوبوس احساس می شود گفت: برای مقابله با رفع مشکلات ترافیکی در شروع سال تحصیلی نیازمند تامین بودجه برای خرید ۱۰۰ اتوبوس جدید هستیم.

غفور قاسم پور یکی دیگر از اعضای شورای شهر در ادامه با اشاره به اینکه روند بسیاری از پروژه های عمرانی شهر طولانی شده و مردم را کلافه کرده است، گفت:باید برای تسریع در روند پروژه هایی مانند تونل مهرویلا که از پروژه های عمرانی مهم شهر است، فروش اراضی صورت گیرد. زیرا ترافیک در کلانشهر کرج به بحرای ترین مرز ممکن رسیده است.

سازمان زیباسازی شهرداری کرج در چند ماهه اخیر عملکرد مناسبی نداشته است

در ادامه سعید فیروزگاه رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر با اشاره به موضوع تامین اتوبوس برای ناوگان اتوبوسرانی گفت: بعد از لغو یارانه ۸۲ درصدی دولت در خصوص تجهیز ناوگان اتوبوسرانی به اتوبوس های جدید، شرکت مجری البرز کارت که قرار بود ۱۸ درصد مابقی را تامین کند، به تعهدات خود عمل نکرده است.

وی با بیان اینکه قرار بود سالانه ۱۰۰ دستگاه اتوبوس توسط این شرکت برای ناوگان اتوبوسرانی تامین شود، افزود: در طول دو سال گذشته به دلیل لغو پرداخت یارانه از سوی دولت سهمیه این شرکت خصوصی نیز از ۱۰۰ دستگاه به ۲۰ دستگاه در سال رسید که متاسفانه در این دو سال، ۴۰ اتوبوس خریداری نشده است.

فیروزگاه قیمت هر دستگاه اتوبوس را ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: شرکت البرز کارت به تعهد ۲۰ میلیارد تومان خود در قبال ناوگان اتوبوسرانی شهرداری کرج عمل نکرد. معاون حمل و نقل شهرداری کرج باید در قبال این عدم تعهد پاسخگو باشد.

پس از شنیدن سخنان اعضای شورا در خصوص این لایحه، شورای شهر به قید فوریت به آن رای مثبت داد و مصوب شد تا بخشی از اراضی شهرداری جهت فراهم آوری تجهیزات پروژه های عمرانی شهر و تامین اتوبوس برای ناوگان اتوبوسرانی، فروخته شود.

رییس کمیسیون، فرهنگی شورای شهر در ادامه خطاب به شهردار شهر لب به گلایه گشود و بیان کرد: سازمان زیباسازی در چند ماهه اخیر عملکرد مناسبی نداشته است و به جای مناسب سازی فضای شهر در ایام اعیاد و سوگواری خرداد مشغول فروش تابلوهای تبلیغاتی مانند تابلوی نصب شده در میدان امیرکبیر مشغول بوده است در حالی که قرار بود تابلوهای سطح شهر جمع آوری شود.

وی در ادامه به عملکرد نامناسب پارکها و فضای سبز شهرداری کرج اشاره کرد و گفت: مدیرعامل انتصابی شهردار در سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج در سِمت قبلی خود نتوانست موفق عمل کند در حال حاضر سِمت جدید در سازمان پارکها و اقدام مهمی انجام نداده است بنابراین اگر توانایی انجام وظیفه را ندارد، بهتر است اعلام کند تا شخص دیگر جایگزین وی شود.