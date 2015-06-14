ریزگرد ها میهمان ناخوانده مردم سیستان/غبار فراموشی بر روی وعده ها

به گزارش خبرنگار مهر، سیستانی ها سال هاست که میزبان میهمانی ناخوانده اند که سلامتی شان را تهدید می کند بادی که نه تنها رنگی دیگر به آسمان جنوب شرق کشور می زند بلکه با خود نفس تنگی می آورد.

باد های 120 روزه و توفان شن گاهی مدارس را تعطیل می کند،پرواز هواپیماها را به تأخیر می اندازد و گاه مردم را در خانه ها حبس می کند و البته بسیاری از فریاد های استمداد مردم این منطقه را نیز گم کرده است.

نگرانی اصلی مردم این شهرها تنفس بی چون و چرای این هوای آلوده و انتظار بروز انواع و اقسام بیماری های تنفسی است که دیر یا زود گریبانگیر آنان خواهد شد، تنها یادگار ریزگردها رتبه اول بیماری سل برای سیستان است.

سرعت توفان از ۸۰ کیلومتر گذشت

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان در گفتگو با مهر اظهار داشت: بر اساس پیش بینی ها از صبح امروز توفان شن سیستان را در بر گرفت که بر اثر این پدیده شاهد آثاری از غبار در زاهدان میرجاوه و نصرت آباد نیز هستیم.

رضا پیراینده افزود: اکنون سرعت وزش باد در سیستان به ۸۰ کیلومتر در ساعت رسیده است که در همان لحظات ابتدائی میزان غلظت گرد و غبار در هوا را به پنج برابر حد مجاز رساند.

وی یاد آور شد: این شرایط جوی تا عصر فردا در منطقه سیستان ادامه دارد و بر میزان آلاینده های جوی نیز افزوده می شود.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: بخش های شرقی دریای عمان به دلیل فعالیت جریانات مونسون سمت گواتر و پسابندر مواج است و بخش های غربی به سمت زرآباد ارتفاع موج کمتر است.

ریزگردها بلای این روزهای سیستانی ها

سالانه ۵۰۰ نفر در سیستان مبتلا به بیماری سل می شوند که از این حیث این دیار رتبه نخست کشوری را دارد. امام جمعه زابل نیز در گفتگو با مهر اظهار داشت: وجود ریزگردها در منطقه سیستان مشکلات فراوان اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و غیره برای مردم ایجاد و زندگی آنان را مختل کرده است و امیدواریم مسئولان اقدامات اساسی برای حل این مشکل انجام دهند.

حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر کیخا افزود: سال های است مردم این دیار از بی تدبیری مسئولان رنج می برند تا به کی مردم این دیار از این درد رنج ببرند؟ چرا هیچ شخصی پاسخگو نیست.؟

وی بیان کرد: وعده های مسئولان نیز در زیر سایه غبار ریزگردها به فراموشی سپرده شده است، دولت سال گذشته در سفر به سیستان در زمینه مبارزه با شن های روان مصوبه ای خوب داشت اما در حد حرف باقی ماند و جامه عملی به آن پوشانده نشد.

امام جمعه زابل بیان کرد: رسانه های باید به بهترین شکل درد مردم را فریاد بزنند، مسئولان بدانند دیگر با نظارت دقیق رسانه ها خواب راحتی نخواهند داشت چرا که شاکله تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت به مردم است و مردم سیستان این را فریاد می زنند.

سالانه ۵۰۰ نفر به بیماری سل در سیستان مبتلا می شوند

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی زابل سالانه ۵۰۰ نفر به بیماری سل در سیستان مبتلا می شوند که از این حیث رتبه نخست ابتلا به این بیماری را در کشور دارد، این درحالی است که در بیمارستان زابل تنها ۱۵تخت به بیماران تنفسی ناشی از توفان های خشن موسمی ۱۲۰روزه اختصاص یافته است.

سالانه ۵۰۰ نفر به بیماری سل در سیستان مبتلا می شوند که از این حیث رتبه نخست ابتلا به این بیماری را در کشور دارد، این درحالی است که در بیمارستان زابل تنها ۱۵تخت به بیماران تنفسی ناشی از توفان های خشن موسمی ۱۲۰روزه اختصاص یافته است. به علت کمبود تخت بیمارستانی امکان جداسازی بیماران سل با دیگر بیماران وجود ندارد و لذا امکانات کافی برای درمان مبتلایان به بیماری سل ایجاب می کند که هر چه سریعتر مرکز درمانی ویژه بیماری های تنفسی در سیستان ایجاد و راه اندازی شود.

در توفان شدید شن روزهای اخیر نیز ۶۱۰ نفر به سبب بیماری تنفسی راهی بیمارستان شدند، سریال تلخ ریزگردها همچنان در سیستان ادامه دارد.