کیومرث هاشمی با کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک تشکیل جلسه داد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، به دنبال برگزاری نشست روز گذشته کمیسیون زنان ورزش، امروز یکشنبه نیز نشست تخصصی کمیسیون پزشکی کمیته با حضور کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک، دکتر فرزانه ترکان رئیس کمیسیون و آقایان دکتر علی نژاد، دکتر طباطبایی، دکتر تقوی و خانم‌ها دکتر حاکمی و دکتر درگاهی برگزار گردید.

در ابتدای این نشست رئیس کمیته ملی المپیک با توجه به مدت زمان باقیمانده تا بازی‌های المپیک ریو و همچنین حضور قدرتمندانه ورزشکاران در رقابت‌های کسب سهمیه المپیک، گفت: سلامت ورزشکاران و مبارزه با دوپینگ از مهترین اولویت‌ها و دغدغه‌های ما در رقابت‌های برون مرزی است و در این بین کمیسیون پزشکی وظیفه تصمیم‌سازی برای هیات اجرایی در حوزه پزشکی دارد و از ورود به کارهای اجرایی پرهیز نماید.

وی ادامه داد: بدون تردید فدراسیون پزشکی ورزشی مهمترین و اصلی‌ترین نهاد مورد نظر در این زمینه می‎باشد که جا دارد از زحمات همه این عزیزان تشکر نمایم اما کمیسیون پزشکی نیز می‌تواند با نظرات پیشنهادی و تصمیم سازی‌های کارشناسانه به هئیت اجرائی کمیته، ما را در ارائه هر چه بهترخدمات به ورزشکاران کشورمان برای حضور قدرتمندانه در رقابت‌های برون مرزی و افتخار آفرینی یاری نماید.

هاشمی تصریح کرد: اعضای این کمیسیون از مجموعه‌ای از با تجربه های ورزش کشور تشکیل شده و قطعاً با تعاملات و همکاری همه جانبه با فدراسیون پزشکی ورزشی، مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، آکادمی ملی المپیک در جهت تقویت هر چه بیشتر کاروان ورزشی کشورمان در رقابتهای برون مرزی حرکت نماید.

در ادامه دکتر فرزانه ترکان ضمن اشاره به این موضوع که کمیسیون پزشکی بدون شک برنامه خوبی در جهت حفظ سلامت ورزشکاران، مبارزه با دوپینگ، تغذیه، و بخش های مرتبط دارد گفت:این کمیسیون در جهت همکاری و تعامل با دیگر مجموعه ها جهت افزایش سلامت ورزشکاران حرکت خواهد نمود و تلاش ما بر این است بتوانیم همانطور که ریاست محترم کمیته اشاره نمودند با کارشناسی های لازم نقطه نظرات مشورتی خود را به هیئت اجرائی ارائه نماید.

در ادامه دیگر اعضای کمیسیون پزشکی ضمن دریافت احکام خود از ریاست کمیته ملی المپیک نقطه نظرات خود را نیز ارائه کرده و مقرر شد پیشنهادات و تصمیمات خود را به هیئت اجرائی ارائه نمایند.