جلالي: سايپا انتحاري بازي كرد

مجيدجلالي سرمربي پاس بااعلام اين مطلب به خبرنگار"مهر" گفت: سايپا با نيروي جواني و جنگندگي كه داشت بازي خوبي انجام داد و حتي مي توانست بازنده بازي نباشد ولي بازيكنان من با استفاده بهتراز فرصت ها كه بيشترروي تجربه آنها بدست آمد نتيجه را بنام خود رقم زد.

وي افزود: پاس روند روبه رشدي را طي مي كند هرچند اين روند روبه جلو شكل ملايمي دارد ولي خوشحالم كه شخصيت تيمي پاس بالا رفته و بچه ها خودشان را درقالب وظايف شخصي پيدا كردند. البته ما بدنبال تيم منسجم تر و يكپارچه تري هستيم و هنوز به تمام خواسته هاي مان نرسيديم.

جلالي درمورد پنالتي كه درابتداي نيمه دوم به ضرر پاس اعلام شد گفت: من فكر نمي كنم اين توپ پنالتي بود. هيچ عمدي در اين صحنه وجود نداشت با اين وجود من به راي داور اقدام مي گذارم.

سرمربي پاس درموردغيبت نكيسا وعدم حضوراودرتمرينات پاس گفت: مشكلي نيست واوبزودي به تمرينات پاس باز مي گردد.