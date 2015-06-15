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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۹:۳۰

سازمان جهانی کار اعلام کرد:

طرح حذف بازارهای غیررسمی کار در کشورها/ ۴ ابتکار جدید در اشتغال

طرح حذف بازارهای غیررسمی کار در کشورها/ ۴ ابتکار جدید در اشتغال

سازمان جهانی کار با تاکید بر لزوم توسعه بنگاه های کوچک به منظور اشتغال زایی در کشورها، اعلام کرد: صدها میلیون اشتغال غیررسمی باید به بازارهای رسمی منتقل شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره ضرورت دست زدن به ابتکارات بزرگ در بازار کار برای پیشبرد عدالت اجتماعی اعلام کرد: نتایج یک تحقیق ILO نشان می دهد ۴ حوزه کار و جامعه، شغل مناسب و معقول، تولید و سازمان های کار باید به عنوان ابتکارات جدید مورد توجه قرار گیرند.

یکی از اقدامات فعلی سازمان بین المللی کار، تلاش برای حمایت از صدها میلیون شاغل برای انتقال از اقتصادهای غیررسمی به اقتصاد رسمی است. همچنین به تازگی مباحثی درباره ایجاد اشتغال مولد و مطلوب از طریق بنگاه های کوچک (SME) مطرح شده است.

بر پایه اعلام سازمان جهانی کار، بنگاه های کوچک در حال حاضر دو سوم از تمامی مشاغل موجود در سطح جهان را ایجاد کرده اند و سیاست های مناسب این بنگاه ها کمک می کنند تا اشتغال بهتر و بیشتر فراهم شود. از سویی، توسعه کارآفرینی، دسترسی به منابع مالی، بهبود بهره وری، شرایط کار و ارتقاء جایگاه شرکت های تعاونی می توانند در حفظ و توسعه اشتغال موثر باشند.

کمیته حمایت های اجتماعی سازمان بین المللی کار نیز به این نتیجه رسیده که باید در زمینه حفاظت از کار در بین کشورهای عضو سازمان برنامه ریزی شود. در شرایط فعلی، بسیاری از کارگران از چنین حفاظت هایی برخوردار نیستند.

کد مطلب 2778603

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