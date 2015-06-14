به گزارش خبرنگار مهر، این سمینار یکروزه با همکاری مشترک مرکز فنی و حرفه ای شهرستان نظرآباد و شهرک صنعتی سپهر امروز یکشنبه در شهرستان نظرآباد برگزار شد.

سعید مرجمکی رئیس اداره آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نظرآباد در حاشیه این سمینار آموزشی به خبرنگار مهر گفت: یکی از بخش های آموزش های فنی و حرفه ای، برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت ویژه مدیران و نیروهای شاغل در صنایع در رشته های مورد درخواست و در محل صنایع است.

وی با اشاره به اینکه این سمینار با هدف معرفی بهتر و بیشتر دوره های آموزش فنی و حرفه ای به بخش خصوصی برگزار شده است، افزود: تنوع دوره های آموزشی فنی و حرفه ای و استفاده از مربیان مجرب فرصت مناسبی در اختیار نیروهای فاقد مهارت یا دارای مهارت کمتر شاغل در صنایع قرار می دهد تا برای افزایش توان مهارتی خود از این دوره ها بهره مند شوند.

دوره های کوتاه مدت ویژه صنایع

مرجمکی در پاسخ به طول مدت دوره های آموزشی یادآور شد: با توجه به اینکه آموزش های در صنعت از آموزش های ضمن خدمت محسوب می شود، بنابراین طولانی مدت نیستند و در دوره های کوتاه مدت، بخشی از استاندارد آموزشی و مهمترین مباحث مورد نیاز ارائه می شود.

رئیس اداره آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نظرآباد تبادل مربی را از ویژگی های این دوره های آموزشی نام برد و توضیح داد: در رشته هایی که صنایع خواستار برگزاری دوره های آموزشی هستند اما مرکز نظرآباد مربی ندارد با حمایت اداره کل امکان تبادل مربی فراهم است.

به گفته این مسئول از نیمه دوم سال ۹۳ دوره های آموزشی ضمن خدمت توسط اداره آموزش فنی و حرفه ای نظرآباد در محل شرکتها و در رشته های برق، تراش و فرز، جوشکاری و ... آغاز شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه دوره های آموزشی مراکز فنی و حرفه ای در سراسر کشور افراد ۱۲ سال به بالا را شامل می شود، تاکید کرد: نحوه طراحی بیشتر دوره های آموزشی به گونه ای است که علاقه مندان با هر مدرک تحصیلی می توانند در این دوره ها شرکت کنند و فقط در معدودی رشته محدودیت مدرک تحصیلی لحاظ شده است.

مرجمکی یادآور شد: دوره های آموزشی تمام مراکز فنی و حرفه ای رایگان است اما در بعضی دوره های ویژه صنایع در قالب قراردادهای ماده ۱۷ وجهی در اختیار سازمان قرار می گیرد.



آموزش های فنی و حرفه ای فاصله نیروهای دارای مهارت و فاقد مهارت را بر می دارد



احمد غلامی مدیر شرکت شهرک های صنعتی سپهر نظرآباد نیز در گفتگو با مهر، اظهار کرد: پیشنهاد برگزاری سمیناری تخصصی با همکاری اداره فنی و حرفه ای شهرستان و این شهرک صنعتی در یکی از جلسات کارگروه اشتغال شهرستان مطرح شد.

وی با بیان اینکه معتقدیم آموزش نه هزینه بلکه سرمایه گذاری است، گفت: تا کنون دوره هایی در حوزه قوانین کار و تامین اجتماعی با حضور مدیران و کارکنان در این شهرک برگزار شده است.

غلامی افزود: با توجه به امکانات و توانمندی مراکز فنی و حرفه ای، این دوره ها در ارتقای سطح مهارت آموزی کارکنان واحدهای تولیدی و صنایع تاثیرگذار است.

مدیر شرکت شهرک های صنعتی سپهر نظرآباد افزایش تعامل سازنده بین مرکز آموزش فنی و حرفه ای و بخش خصوصی را از اهداف این سمینار مشترک دانست و گفت: تجربه نشان می دهد افرادی که تحت آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای قرار گرفته اند در جذب و استخدام صنایع در اولویت هستند و عملا بیکار نیستند.

به گفته غلامی برگزاری این دوره ها فاصله بین نیروهای مهندسی و نیروهای فاقد مهارت در صنعت را از بین می برد.