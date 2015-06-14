اجرای طرح خانواده پایدار در کرمانشاه/ توجه به زندانیان حافظ قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عدالتخواه ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کرمانشاه، خواستار توجه به زندانیان حافظ قرآن در برنامه های ماه مبارک رمضان شد.

وی افزود: تعدادی از زندانیان علاقمند به حفظ قرآن مجید بوده و در میان آنها حافظان یک جزء تا کل قرآن کریم دیده می شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: برنامه ای در این راستا برای افراد زندانی تدارک دیده شود که صدا و سیما با انعکاس آن، می تواند دیدگاه مردم جامعه را نسبت به زندانیان تغییر دهد.

عدالتخواه از اداره ارشاد نیز خواست تا در نمایشگاه کتاب غرفه ای برای زندانیان در نظر گرفته شود.

وی در پایان از اجرای طرح خانواده پایدار در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: این طرح در چهار استان کشور به عنوان پایلوت اجرا شده و ما هم قصد داریم این طرح را وارد استان کنیم و از تمامی دستگاه ها می خواهیم پیشنهادات خود را در خصوص اجرای این طرح ارائه دهند.

استاندار کرمانشاه نیز در این جلسه با اشاره به آمار طلاق در استان، اظهار داشت: باید برای زوج هایی که کمتر از پنج سال است زندگی خود را آغاز کرده اند کلاس های آموزشی برگزار شود.

ابراهیم رضایی بابادی افزود: قسمت اعظم طلاق ها به ارتباطات زناشویی و عدم آگاهی و همچنین نداشتن یک ارتباط سالم و مفید برمی گردد، که با آموزش قابل ساماندهی است.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت نیروی آموزش دیده در کاهش آمار طلاق استفاده کرد گفت: استانداری نیز با تأمین اعتبار ستاد تحکیم بنیان خانواده از هیچ کمکی در این راستا فروگذار نخواهد بود.

رضایی در پایان از مردم خواست در اجرای برنامه های ماه مبارک رمضان به صورت ویژه وارد عمل شوند و پرشورتر از سالهای قبل حضور داشته باشند.