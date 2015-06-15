انتخابات انجمن خبرنگاران گچساران برگزار شد

امیر نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انجمن خبرنگاران گچساران که کمتر از یک دهه هیچ گونه فعالیتی نداشت، اکنون با استقبال چشمگیر اصحاب رسانه فعالیت خود را آغاز کرد.

نوروزی تصریح کرد: در این انتخابات کلیه خبرنگاران، سردبیران، نمایندگی های نشریات کشوری فعال در شهرستان گچساران حضور داشتند، که 14 نفر از فعالان عرصه رسانه به عنوان کاندیدا نام نویسی کرده بودند.

وی اظهارداشت: از میان 14 کاندیدای انتخابات انجمن خبرنگاران گچساران نه نفر توانستند اکثریت آراء را کسب کنند، که هفت نفر به عنوان اعضای اصلی و دو نفر علی البدل در این انجمن معرفی می شوند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گچساران همچنین اسامی افرادی که توانستند در این انتخابات بیشترین آراء را کسب کردند، اسماعیل ولایت، امین دهقانی، میلاد نظری، آرش کنارکوهی، زواره کاییدی، حسام رحمانی، علیمراد کاظم پور، بهنام عکاشه و کورش رضایی اعلام کرد.

نوروزی با بیان اینکه در سال های گذشته بدلیل اختلاف نظرات بسیار این انجمن هیچگاه فرصت فعالیت پیدا نکرده بود، افزود: حضور پررنگ اصحاب رسانه در این انتخاب نشان از اهمیت تشکیل این انجمن بوده است.

وی همچنین زمان انتخاب رئیس انجمن خبرنگاران شهرستان گچساران را برعهده اعضای اصلی هیئت مدیره گذاشت و اظهارامیدواری کرد: هرچه سریعتر فعالیت رسمی این انجمن آغاز شود.