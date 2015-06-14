اصفهان در ورزش ژیمناستیک پیشگام کشور است

گزارش خبرنگار مهر، جعفر درویش‌زاده ظهر امروز در مجمع انتخاباتی هیئت ژیمناستیک استان اصفهان اظهار داشت: باید بگویم که در چهار سال گذشته، ورزش ژیمناستیک استان اصفهان در بخش‌های مختلف همچون مسابقات، عمرانی و برنامه‌های آموزشی شرایط بسیار خوبی دست پیدا کرده بود و باید این افتخارات را تداوم بخشید.

وی افزود: همه دلسوزان ورزش ژیمناستیک باید در این زمینه ورود پیدا کرده و تلاش کنند که این ورزش در نصف‌جهان را به جایگاه اصلی خود برسانند.

رئیس فدراسیون ژیمناستیک با اشاره به اهمیت توجه به رشته‌های ورزشی مفید در سنین مختلف بیان داشت: ما باید کاری کنیم که خروجی استان‌های مختلف کشور در ورزش ژیمناستیک را همچون اصفهان ارتقا بخشیده و کاری کنیم که هیئت از نظر تریبت ورزشکاران و مدیران سرآمد باشد.

وی گفت: اصفهان در رشته ژیمناستیک به جایگاه بسیار خوبی دست پیدا کرده و باید کاری کنیم که این موفقیت‌ها در ادامه تداوم داشته باشد.

درویش‌زاده یادآور شد: همه اعضای هیئت ژیمناستیک باید تلاش کنند که همکاری‌های لازم با رئیس جدید صورت گرفته و کاری کنند که موفقیت‌های بیشتری در این رشته ورزشی به اصفهان برسد.