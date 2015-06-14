ظرفیت دینی مساجد و مبلغان برای مبارزه با اعتیاد به کار گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه در همایش طلایه داران تبلیغ که ظهر یکشنبه با حضور حجت الاسلام عابدینی نماینده ولی فقیه در استان، مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین، مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری، مسئولان، مبلغان و اقشار مردم برگزار شد، بیان کرد: پدیده شوم اعتیاد در حال حاضر وضعیت نگران کننده ای در جامعه ایجاد کرده به گونه ای که راه حل های متعددی در این زمینه به اجرا گذاشته شده است.

وی تصریح کرد: یکی از راه حل های مناسبت در کنترل و ریشه کنی این مسئله استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های اجتماعی، فرهنگی و دینی موجود در جامعه است.

این مسئول با اشاره به ظرفیت مساجد در زمینه مبارزه با اعتیاد افزود: ظرفیت دینی مساجد، افراد مسجدی و مبلغان دینی برای کنترل و مبارزه با نابودی پدیده شوم و نگران کننده اعتیاد به کار گرفته شود.

روزبه گفت: بخش های نظامی و انتظامی جامعه در زمینه مبارزه با اعتیاد وظایف خود را انجام می دهند و اگر کاستی هایی هم وجود داشته باشد در فرآیند خود بررسی می شود در این میان ظرفیت بالای مساجد در مبارزه با اعتیاد نیز باید بررسی و به کار گرفته شود.

وی بیان کرد: می توان به پشتوانه حضور مساجد در محله ها و روستاها طرح محل و روستای پاک از مواد مخدر و اعتیاد را مطرح و اجرایی کرد و از این طریق اعتیاد را به زانو درآورد.