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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۰۶

صدور ۱.۱ میلیارد دلار کالا توسط تعاونی‌ها

صدور ۱.۱ میلیارد دلار کالا توسط تعاونی‌ها

معاون وزیر کار با اعلام اینکه تعاونی ها در سال گذشته ۱.۱ میلیارد دلار کالا به خارج از کشور صادر کردند، گفت: ۴۰۰ تعاونی نوع جدید دانش بنیان در کشور ایجاد و فعال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحمید کلانتری گفت: تعاونی ها با داشتن نقش موثر در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی می توانند در تمامی عرصه ها به شکوفایی اقتصاد ملی کمک کنند. معاون وزیر کار افزود: تعاونی های تولیدی کشور سال گذشته یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار کالا صادر کردند.

وی اظهارداشت: در حال حاضر ۴۰۰ تعاونی دانش بنیان در کشور فعال است که اعضای آن افراد دانشگاهی و نخبگان هستند.

کلانتری بر لزوم تقویت مدیریت تعاونی ها و منسجم شدن اعضای تعاونی ها برای رسیدن به اهداف تولید تعاون در سایه توجه به آموزش تاکید کرد و افزود: همکاری، همدلی و داشتن اعتماد به توانایی ها می تواند به شکوفایی در عرصه تولید و اشتغال پایدار کمک کند.

این مقام مسئول در وزارت کار به نقش و جایگاه تعاونی ها در جذب تسهیلات و شتاب بخشی فرایند تولید اشاره کرد و گفت: آموزش مستمر اعضای تعاونی ها به دانش، رویکرد مدیریت علمی و فعالیت اقتصادی آنها کمک خواهد کرد.

کلانتری به توجه دولت تدبیر و امید در توسعه بخش تعاون اشاره کرد و بیان داشت: تعاونی های تولیدی برندسازی و حضور تعاونی ها در نمایشگاه های بین المللی را برای ایجاد فضای رقابتی و کیفی بخشی تولید و از طرفی بازاریابی در برنامه خود قرار دهند.

کد مطلب 2778686

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