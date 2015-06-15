به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحمید کلانتری گفت: تعاونی ها با داشتن نقش موثر در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی می توانند در تمامی عرصه ها به شکوفایی اقتصاد ملی کمک کنند. معاون وزیر کار افزود: تعاونی های تولیدی کشور سال گذشته یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار کالا صادر کردند.

وی اظهارداشت: در حال حاضر ۴۰۰ تعاونی دانش بنیان در کشور فعال است که اعضای آن افراد دانشگاهی و نخبگان هستند.

کلانتری بر لزوم تقویت مدیریت تعاونی ها و منسجم شدن اعضای تعاونی ها برای رسیدن به اهداف تولید تعاون در سایه توجه به آموزش تاکید کرد و افزود: همکاری، همدلی و داشتن اعتماد به توانایی ها می تواند به شکوفایی در عرصه تولید و اشتغال پایدار کمک کند.

این مقام مسئول در وزارت کار به نقش و جایگاه تعاونی ها در جذب تسهیلات و شتاب بخشی فرایند تولید اشاره کرد و گفت: آموزش مستمر اعضای تعاونی ها به دانش، رویکرد مدیریت علمی و فعالیت اقتصادی آنها کمک خواهد کرد.

کلانتری به توجه دولت تدبیر و امید در توسعه بخش تعاون اشاره کرد و بیان داشت: تعاونی های تولیدی برندسازی و حضور تعاونی ها در نمایشگاه های بین المللی را برای ایجاد فضای رقابتی و کیفی بخشی تولید و از طرفی بازاریابی در برنامه خود قرار دهند.