به گزارش خبرنگار مهر، یکی از بخشهای مهم گردشگری، اکوتوریسم یا گردشگری مبتنی بر طبیعت است. طبیعت گردی به معنای گردشگری مسئولانه نسبت به حفظ محیط زیست، کاهش تاثیرات منفی بازدید از نواحی بکر طبیعی، تماشا و مطالعه ی مناظر طبیعی، گیاهی و جانوران، توجه به جنبه های فرهنگی منطقه و همچنین کمک به رونق اقتصاد محلی و جوامع بومی است.

گردشگری مسئولانه به دنبال این است که ضمن ارج نهادن بر گردشگر، کمترین تاثیر منفی را بر محیط زیست و فرهنگ محلی بگذارد و درعین حال تلاش می کند با مدیریت بخش گردشگری، موجب بهبود شرایط زندگی مردم محلی شود و نیز محل بهتری برای بازدید گروه های بعدی ساخته شود.

به همین منظور گروهی از راهنمایان بوم گردی، فعالان زیست محیطی و طبیعت گردان حرفه ای هرمزگان با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در منطقه حفاظت شده "گنو" گردهم آمدند تا راهکارهای افزایش مشارکت های مردمی در امر حفاظت از گونه های زیستی و همچنین شیوه اصولی سفرهای اکوتوریستی و مسئولانه را فرا بگیرند.

سمنهای زیست محیطی نقش موثری در آگاهی بخشی به مردم ایفا می کنند

مدیرکل محیط زیست هرمزگان شعار سال روز جهانی محیط زیست را " هفت میلیارد رویا، یک ستاره، با احتیاط مصرف کنید" دانست و گفت: شعار سال هفته محیط زیست بیانگر این است که هفت میلیارد انسان با رویاها و آرزوهای مختلف روی کره زمین زندگی می کنند پس باید منابع طبیعی را درست مصرف کنیم تا همه از آن بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه در همه ادیان به خصوص دین اسلام بر حفاظت محیط زیست تاکید ویژه ای شده است خاطرنشان کرد: محیط زیست در مقابل توسعه نیست و اتفاقا در جهت توسعه پایدار است، اما متاسفانه پروژه هایی اجرا شده که آسیب های جدی به محیط زیست وارد کرده است.

مجید وفادار ادامه داد: گردشگری پایدار موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد و به سمت و سویی پیش برویم که تمامی سفرها به شکلی مسئولانه انجام پذیرد.

وی با اشاره به نقش سازمان های مردم نهاد در ترویج فرهنگ گردشگری مسئولانه اظهار کرد: سازمان های مردم نهاد معمولا به عنوان پل ارتباطی با جامعه محلی عمل می کنند و با آموزشمردم نقش ویژه ای در آگاه سازی دارند.

مدیرکل محیط زیست هرمزگان خاطرنشان کرد: در کنار مباحث آموزشی گاهی اوقات سخت گیری و اخطار هم لازم است و باید با وضع قوانین پیشگیرانه در همان ابتدای امر میزان آسیب انسانی به محیط زیست را کاهش داد.

در ادامه مدیرکل محیط زیست استان هرمزگان جلب مشارکت های مردمی در قالب ایجاد و حمایت از سمن های زیست محیطی و همچنین همراهی راهنمایان گردشگری در امر صیانت از محیط زیست را به عنوان یکی از اولویت های و برنامه های مهم این اداره کل دانست.

یک سازمان دولتی به تنهایی قادر به حفاظت از سرمایه طبیعی ملی نیست

دکتر نجفی عضو بازنشسته هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی هرمزگان نیز در خصوص حفظ منابع طبیعی گفت: خوشبختانه در حال حاضر جوانان با تشکیل گروه ها و انجمن های مختلف به دنبال حفاظت محیط زیست هستند و بیشترین تمرکز خود را بر آموزش سایر شهروندان گذاشته اند.

وی افزود: با گردش های تفریحی به مناطق تحت حفاظت زیاد موافق نیستیم و تورهای گردشگری علمی باید به این مناطق هدایت شوند چون گروه های محقق یا طبیعت گرد می توانند بیش از سایرین بر حفظ محیت زیست تاثیر بگذارند.

دکتر نجفی خاطرنشان کرد: مدیریت محیط زیست با سایر مدیریت ها تفاوت دارد. اگر نتوانیم جامعه انسانی را حساس و دغدغه مند کنیم یک سازمان دولتی به تنهایی قادر به حفاظت از سرمایه طبیعی ملی نیست.

وی با اشاره به سایر مخاطرات زیست محیطی به طبیعت نیز بیان کرد: در محیط های طبیعی نباید گونه های جانوری یا گیاهی غیربومی مهاجم وارد شود چون این گونه ها سلامت محیط را به خطر می اندازد مانند گونه کهور آمریکایی یا پاکستانی که در حال نابودی پوشش گیاهی بومی استان است.

مهدی ده دار عضو گروه اکوتوریستی کنکاش نیز هدف از برگزاری نخستین گردهمایی راهنمایان بوم گردی را ترویج فرهنگ سفرهای مسئولانه دانست و گفت: در این همایش راهنمایان بوم گردی با گنجینه های گیاهی و جانوری این منطقه کوهستانی منحصر به فرد آشنا شده و بیش از گذشته در جهت ترویج فرهنگ گردشگری هدفمند و آموزش گردشگران عادی غعالیت می کنند.

ده دار افزود: کارگاه های برگزار شده در همایش نشان دهنده این است که حفاظت محیط زیست تنها محدود به جمع آوری زباله یا مبارزه با شکار نیست بلکه تعامل با جامعه محلی، مدیریت بحران و آشنایی با امداد و نجات و آشنایی با جاذبه های طبیعت گردی همه جزو عواملی است که بر حفظ طبیعت تاثیرگذار است.

حفاظت از محیط زیست مانند حفظ جان آدمی مهم است

رئیس اداره عملیات جمعیت هلال احمر استان هرمزگان با بیان اینکه دغدغه خاطر فعالین مدیریت بحران ، حفظ جان، مال و محیط زیست است بیان کرد: قرار گرفتن محیط زیست در کنار جان و مال مردم بیانگر اهمیت بالای این مقوله در تمامی جوامع است.

وی افزود: همیشه دغدغه این را اداشته ایم که مخاطرات پیرامون خود را به حداقل برسانیم و در راستای توسعه پایدار با تکیه بر محیط زیست تلاش کنیم.

ناصرالدین مهدی زاده خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر در حقیقت یک سمن بزرگ است که به عنوان نماینده دولت مشغول خدمت رسانی است و این گروه های مردمی و سازمان های مردم نهاد هستند که در کنار این سازمان دولتی می توانند حافظ محیط زیست باشند.

وی در پایان گفت: آتش سوزی در کوهستان چالشی است که عوامل انسانی مهم ترین عامل آن هستند و تنها راه پیشگیری، آموزش مردم است. این مهم هم زمانی امکان پذیر می شود که سفرهای تفریحی به گردشگری مسئولانه تغییر جهت بدهد.

انجام سفرها با مسئولیت‌پذیری همراه با حفاظت محیط‌زیست، وظیفه تمامی افرادی است که به حیات روی کره‌زمین و حق آیندگان از زمین احترام گذاشته و خواهان حمایت از نسل‌های آینده هستند. در گردشگری مسئولانه، گردشگر از امکانات توریستی دوستدار محیط‌زیست استفاده و در مجموع طی سفر، از محیط‌زیست حمایت می‌کند عنوان گردشگری مسئولانه ممکن است در ظاهر و نگاه اول سخت و دست‌وپاگیر به نظر برسد اما تنها با ایجاد تغییرات اندک در نحوه سفر کردن خود می‌توانیم گردشگری را به یک فعالیت آگاهانه و موثر تبدیل کنیم.

گفتنی است در این همایش پنج کارگاه آموزشی با عناوین "آشنایی با پوشش گیاهی و درختان شاخص گنو"، " اکوتوریسم، نقش راهنمایان بوم گردی و جامعه محلی در حفاظت محیط زیست"، "امداد و نجات در کوهستان و مدیریت بحران" ، " آشنایی با جاذبه های طبیعت گردی کوهستان گنو" "آسمان شب و رصد اجرام آسمانی با تلسکوپ" از برنامه هایی بود که در این همایش آموزشی به مرحله اجرا درآمد و در پایان از از لباس گروه ناتوران خمیس (محافظان لاک پشت ها) به عنوان گروهی کاملا بومی و مردمی در امر حفاظت از محیط زیست رونمایی شد.

گزارش: امیرحسین حیدری