اجرای طرح هادی روستاهای هدف موجب توسعه گردشگری آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدی یکشنبه در بازدید از طرح هادی روستای هدف گردشگری توتاخانه ازتوابع بخش مركزی شهرستان بناب اظهار داشت:عملیات اجرایی فاز اول این طرح با اعتباری در حدود یک میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی با هدف توسعه صنعت گردشگری درمنطقه ای خوش آب وهوا و بسیار مناسب آغاز شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: اجرای چنین طرح هایی در راستای بخشی از برنامه پنجم توسعه كشور و جهت توسعه گردشگری در مناطق مستعد گردشگری آذربایجان شرقی صورت می گیرد كه بر همین اساس عملیات اجرای فاز نخست طرح هادی روستای هدف گردشگری توتاخانه نیز تا پایان برنامه پنجم توسعه تكمیل و دراختیار مردم و اهالی روستا قرار خواهد گرفت.

مدیر كل بنیاد مسكن انقلاب اسلامی استان با اشاره به جاذبه های روستاهای هدف گردشگری آذربایجان شرقی گفت: بدون شک اجرای طرح هادی ومقاوم سازی مسكن روستایی وهمچنین وجود جاذبه های گردشگری در چنین روستاهای هدفی موجب جلب بیش از پیش گردشگران به خصوص در فصل تابستان و در نتیجه اشتغالزایی در استان بواسطه توسعه زیرساخت ها و رونق گردشگری می شود.

محمدی تحقق این مهم را نیازمند توجه مسئولان ارشد استان و جذب سرمایه گذاری دانست و یادآور شد: تعامل و همکاری نهادهای مختلف در بخش هایی چون راهسازی و ایجاد امکانات در مناطق مستعد، جذب سرمایه گذار و تخصیص بموقع اعتبارات لازمه استفاده از ظرفیت های گردشگری برای توسعه آذربایجان شرقی است و این امر زمینه ساز درآمدزایی برای ساکنان روستاهای هدف گردشگری خواهد شد.