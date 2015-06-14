روستاهای نمونه گردشگری کرمانشاه به ۸۰ روستا افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت حاتمی ظهر یکشنبه در همایش تببین سیاست های شرکت پست در سال ۹۴ که در محل اداره پست استان کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به انتخاب کرمانشاه به عنوان استان پایلوت اجرای استان مجازی، اظهار داشت: همه وزارتخانه ها ملزم شده اند که در این خصوص هماهنگی لازم را با استان داشته باشند.

وی با بیان اینکه تا کنون در این راستا ۳۰۰ پروژه نرم افزاری در استان اجرا شده است، افزود: همچنین کرمانشاه اولین استانی است که تفاهم نامه GNAF را امضا کرده است.

حاتمی با اشاره به ناتمام ماندن بسیاری از پروژه ها در کشور، خاطر نشان کرد: مشکل کشور مسئله عقل و تدبیر است و اینکه ما به یک برنامه ریزی و نقشه راه برای پیشرفت در کارها نیازمندیم.

معاون استاندار کرمانشاه در ادامه پیشنهاد تشکیل یک اتاق فکر در اداره پست کرمانشاه با هدف بازاریابی را مطرح کرد و گفت: در عصر ارتباطات باید توجه به IT و ICT را جدی بگیریم و در بخش پست کارهای جدیدی را تعریف و عملیاتی کنیم.

حاتمی همچنین به طرح‌ های توسعه‌ ای استان کرمانشاه اشاره کرد و افزود: توسعه درون زای روستاها از جمله طرح های مورد تاکید استانداری بوده که در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: هم اکنون ۱۴ روستای نمونه گردشگری در استان کرمانشاه وجود دارد که تصمیم ما بر این است این تعداد را به ۸۰ روستا افزایش دهیم.

معاون استاندار کرمانشاه تعداد روستاهای دارای سیستم فاضلاب در استان کرمانشاه را نیز ۶ روستا عنوان کرد و گفت: درصدد هستیم این تعداد را تا پایان امسال به ۱۰۰ روستا برسانیم.