کیوان کاشفی عضو هیئت رئیسه اتاق ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اتاق ایران، انتخابات تعیین اعضای هیئت رییسه اتاق ایران صبح یکشنبه ۲۴ خرداد در تهران برگزار شد که با انتخاب محسن جلال پور به عنوان رئیس این اتاق و تعیین سایر ارکان هیئت رئیسه به پایان رسید.

کیوان کاشفی از استان کرمانشاه نیز در این انتخابات که برای سمت منشی اتاق ایران با عدنان موسی پور رقابت داشت در نهایت موفق شد با کسب ۳۰۲ رای در مقابل ۹۰ رای حریف، به عنوان منشی اتاق ایران برگزیده شود.

بدین ترتیب در دوره جدید اتاق ایران محسن جلال پور، پدرام سلطانی، مسعود خوانساری، محمدرضا انصاری، غلامحسین شافعی، حسین پیرموذن و کیوان کاشفی عضو هیئت رییسه خواهند بود.