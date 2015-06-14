نخستین مجمع عمومی خیرین انتقال خون تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اتفاق در حالی افتاد که جمعی از مهمانان روز جهانی انتقال خون از حسن تصادف ترکیبی بسیار مناسب برای یک حرکت مردمی تشکیل داده بودند.

با توجه به کمبود فضای فیزیکی در انتقال خون ایران، و شور و حال ایثارگرانه و انساندوستانه ای که به خاطر حضور اهدا کنندگان خون و خیرین، ورزشکاران، هنرمندان و پرسنل سازمان در سالن جریان داشت، نخستین تشکل انسجام یافته مردمی برای ساخت پایگاههای انتقال خون شکل گرفت.

امروز در مراسم بزرگداشت روز جهانی اهداکنندگان خون، ایازی پیشنهاد تشکیل این مجمع را به غلامحسین هدایتی، عضو سابق هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس داد.

در این مجمع میثم زمان‌آبادی از مجریان ورزشی سیما، دکتر عبدالحمید احمدی، معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، دکتر جهانگیر احمدی، عضو شورای عالی انتقال خون، دکتر علی‌اکبر پورفتح‌اله، مدیرعامل سازمان انتقال خون و رجبی‌معمار از معاونین وزارت نیرو حضور دارند و مقرر شد که سال آینده گزارشی از فعالیت‌های این مجمع در مراسم روز اهداکنندگان خون داده شود.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور مشارکت‌های مردمی تاکید کرد که این مجمع در ابتدا ساخت پنج مرکز انتقال خون را در تهران پیگیری کرده و سپس به جبران کمبود فضاهای فیزیکی در استان‌ها و شهرستان‌ها بپردازد.

هدایتی که به اصرار ایازی و تشویق حضار ریاست این مجمع را عهده‌دار شد، گفت: امیدوارم بتوانم از پس این کار برآیم. قول می‌دهم که این اتفاق مبارک تا سال آینده به سرانجام رسد.

پورفتح‌اله، مدیرعامل سازمان انتقال خون نیز گفت: بستر و امکانات خون را در اختیار دوستان قرار می‌دهم تا هر چه سریع‌تر این مهم به سرانجام برسد. امیدوارم سال آینده ساخت VIP سنترها (مراکز پذیرش ویژه اهدا کنندگان) را برای اهدای خون داشته باشیم؛ چرا که مراکز انتقال خون واقعا در وضعیت مناسبی قرار ندارند.

جهانگیر احمدی عضو شورای عالی انتقال خون نیز با اشاره به فعالیت ۴۱ ساله‌اش در انتقال خون، ضمن تشکر از اهداکنندگان و همچنین پرسنل فعال سازمان انتقال خون، گفت: امیدوارم وزارتخانه توجه بیشتری به وضعیت پرسنل سازمان انتقال خون داشته باشد زیرا کارکنانی چنین فداکار در هیچ زیر مجموعه ای از وزارت بهداشت ندیده ام.

وی با اشاره به کمک ۲۰۰ میلیون دلاری مایکروسافت به بانک خون نیویورک، ادامه داد: خیرین واقعی باید به جای خرید باشگاه پرسپولیس و استقلال و ... به مراکزی نظیر انتقال خون، هموفیلی، مراکز درمان سرطان و... کمک کنند.

در ادامه دکتر احمدی معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان نیز گفت: افتخار است که بتوانم در این جمع حضور داشته باشم. امیدوارم بتوانیم از ظرفیت وزارت ورزش و جوانان در این امر مهم استفاده کنیم.

زمان‌آبادی از مجریان ورزشی صداوسیما نیز گفت: مسئولیت اجتماعی میان ورزشکاران و هنرمندان شکل گرفته است که امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت مهم استفاده کنیم.

سیاوش شهریور معاون اجتماعی استانداری تهران نیز برای همکاری در این پروژه و توسعه طرح به تمام شهرهای استان تهران قول مساعد داد.