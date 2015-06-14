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۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۰۳

معاونان وزیر خارجه امشب به تهران باز می‌گردند

معاونان وزیر خارجه امشب به تهران باز می‌گردند

سیدعباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان وزیر امور خارجه کشورمان امشب به تهران باز می‌گردند و مذاکرات در وین در سطح کارشناسی ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان وزیر امور خارجه کشورمان امشب وین را ترک خواهند کرد.

بر اساس این گزارش مذاکرات هسته ای امروز نیز در وین در سطح معاونان و کارشناسان به صورت مستمر ادامه داشت و قرار است مذاکرات در سطح کارشناسی در رزوهای آتی نیز ادامه داشته باشد.

هنوز تاریخ بازگشت معاونان وزیر امور خارجه به وین برای ادامه نگارش متن برجام مشخص نیست، اما برخی از شایعات امروز حاکی از آن بود که در هفته آینده وزرای امور خارجه ایران و آمریکا به مذاکرات خواهند پیوست.

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز گذشته پس از مرخص شدن از بیمارستان ضمن تأکید بر این امر که به صورت ایمیل با ظریف در تماس بوده است، گفت که به مذاکرات هسته ای ایران خواهد پیوست.

هنوز زمان دقیق حضور وزرا در وین مشخص نیست اما با توجه به پایان ضرب الاجل در تاریخ  ۱۰ تیر ماه این احتمال مطرح  می شود که وزرای امور خارجه بین ۲ تا ۳ تیر ماه به وین سفر داشته باشند.

کد مطلب 2778766

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