14 سایت جامع الگویی تولیدی-ترویجی در قزوین اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین، جهانگیر کاووسی با اشاره به ایجاد ۱۴ سایت جامع الگویی تولیدی ـ‌ ترویجی در قزوین، اظهار کرد: این سایت‌ها در خصوص کشت‌های پاییزه گندم آبی، گندم دیم، جو آبی، جو دیم، کلزا، سبزیجات، انگور، زیتون و پسته در سطحی بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع و باغات این استان ایجاد شد.

وی افزود: در این سایت‌ها اعضای اصلی و تبعی که ۳۴۹ نفر هستند به صورت کارگاهی تحت آموزش قرار گرفتند و به سایر بهره‌برداران به شیوه الگوسازی توسط مددکاران ترویجی و کشاورزان پیشرو آموزش داده شد.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین تصریح کرد: این برنامه‌های آموزشی بر اساس اهداف اجرایی »افزایش عملکرد، افزایش راندمان آبیاری، مدیریت مزرعه» و نیاز بهره‌بردار انجام شد.

این مسئول کشاورزی اضافه کرد: در این سایت‌ها ۳۶ کارگاه آموزشی، ۱۸ بازدید ترویجی، ۱۴ کارگاه مشورتی و مجموعاً ۹۰۰ نفر ـ روز به صورت کارگاهی مدرسه در مزرعه آموزش دیدند.

بهره برداری از ۲ طرح عمرانی کشاورزی در شهرستان قزوین

همزمان با چهارمین روز از هفته جهاد کشاورزی بهره برداری از ۲ طرح عمرانی، تولیدی جهاد کشاورزی با حضور فرماندار شهرستان قزوین، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و مسئولین استانی و شهرستانی در شهرستان قزوین آغاز شد.

برای اجرای این پروژه ها که شامل یک طرح استخر ذخیر ه آب کشاورزی و یک واحد تولیدی مرغ تخم گذار است افزون بر ۷ میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال هزینه شده است.

با بهره برداری از این طرح ها زمینه اشتغال ۸ نفر در منطقه فراهم شد.

۴ طرح عمرانی کشاورزی دیگر نیز در طی هفته جهاد کشاورزی در این شهرستان افتتاح و به بهره برداری می رسد.

یک طرح عمرانی، کشاورزی در شهرستان آوج افتتاح و به بهره برداری رسید

بهره برداری از یک طرح عمرانی جهاد کشاورزی در روستای دشتک از توابع شهرستان آوج آغاز شد.

برای اجرای این پروژه که شامل طرح آبیاری تحت فشار است افزون بر ۳ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال در سطح ۳۲ هکتار هزینه شده است.

با بهره برداری از این طرح ها زمینه اشتغال ۳ نفر در منطقه فراهم شد.

۸ پروژه عمرانی کشاورزی دیگر نیز در شهرستان آوج طی هفته جهاد کشاورزی افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

آغاز برداشت کلزا ار اراضی کشاورزی استان قزوین

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: عملیات برداشت کلزا از سطح ۱۸۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان آغاز شده است.

فرزاد خوش اخلاق پیش بینی کرد: بیش از ۴۰۰۰ تن کلزا از سطح مزارع استان برداشت شود.

وی اظهار داشت: درسالجاری میزان تولید شده کلزا بصورت تضمینی توسط انجمن صنفی صنایع روغنکشی کشور به نمایندگی شرکت توسعه کشت دانه های روغنی به ازای هر کیلوگرم ۲۲۰۰ تومان خریداری می شود.

به گفته این مسئول؛ در سال جاری سه مرکز ثابت در شهرستانهای بوئین زهرا، البرز و آبیک و همچنین مراکز خرید سیار در سطح شهرستان ها با نظارت مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانها محموله های تولیدی را تحویل و سپس به کارخانه های روغنکشی حمل خواهند شد.

خوش اخلاق گفت: برداشت کلزا از دهه اول خرداد ماه آغاز و تا اواخر تیر ماه ادامه خواهد داشت.