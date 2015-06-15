سارق اینترنتی در قزوین دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی استان قزوین، مهدی مختاری نسب در این باره اظهارداشت: به دنبال شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه از حساب بانکی وی به صورت اینترنتی در چند مرحله برداشت شده است، بلافاصله در این خصوص پرونده‌ای تشکیل و در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات مأموران مشخص شد، فردی با در اختیار داشتن مشخصات کارت و رمز دوم کارت عابر بانک شاکی اقدام به خرید اینترنتی کرده که با تحقیقات بیشتر توسط کارشناسان پلیس متهم ۲۹ ساله ساکن شهر قزوین، شناسایی شد.

رئیس پلیس فتای استان قزوین خاطرنشان کرد: متهم با هماهنگی قضایی دستگیر و با وجود اینکه در بازجویی‌های اولیه منکر اقدامات مجرمانه خود بود، در نهایت با تحقیقات پلیسی و علمی به جرم خود اقرار و دلیل خود را از این اقدام کسب منافع مالی و مشکلاتش با شاکی اعلام کرد.

این مسئول انتظامی در خصوص نحوه به‌دست آوردن مشخصات کارت عابر بانک توسط متهم، اضافه کرد: متهم پسرعموی شاکی بوده و با در اختیار داشتن عابربانک ملی شاکی، برای کارت عابر وی رمز دوم فعال کرده و در فرصت مناسب و در چندین مرحله اقدام به برداشت اینترنتی از حساب شاکی کرده است.

رئیس پلیس فتای استان قزوین با اشاره به اینکه متهم با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد، از شهروندان خواست کارت عابر بانک و اطلاعات حساب خود را در اختیار کسی قرار ندهند و رمز عبور خود را به طور مرتب تغییر داده و از اعتماد کردن نابجا به دیگران خودداری کنند.