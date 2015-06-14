به گزارش خبرنگار مهر، کتاب ره‌توشه مبلغان خواهر برای نخستین بار توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تدوین شده که امروز در مراسمی با حضور آیت‌الله رضا استادی عضو جامعه مدرسین و عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه، حجت‌الاسلام عباس اسکندری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم، حجت‌الاسلام محمد جعفری گیلانی رئیس هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی، حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه و جمعی از حوزویان رونمایی شد.

این کتاب حاصل تلاش جمعی از نویسندگان حوزوی است که به مناسبت ماه مبارک رمضان منتشر شده و در اختیار طلاب خواهر قرار می‌گیرد.

در این کتاب مطالب متنوع با توجه به نیازهای روز و در راستای برطرف کردن برخی از معضلات و مشکلات جامعه آورده شده و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از طلاب خواهر خواست که مطالب ارائه شده در این ره توشه را محور فعالیت‌های تبلیغی خود قرار دهند.

امسال قرار است ۹ هزار مبلغ دینی برادر و خواهر در ماه مبارک رمضان به مناطق تبلیغی کشور اعزام شود که این تعداد نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل قبولی داشته است.