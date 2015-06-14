پایش آنلاین شبکه تصفیه هوا و پساب برای واحدهای صنعتی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه معصومه ابتکار در جریان سفر به شهرستان ری، ساختمان اداره محیط زیست این شهرستان را افتتاح و بر بهبود وضعیت محیط زیست در این شهرستان تأکید کرد.

در این مراسم علاوه بر ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست کشور، محمد هادی حیدرزاده مدیر کل محیط زیست استان تهران، هدایت الله جمالی پور معاون استاندار و فرماندار ویژه و جمعی از مسئولان و مدیران شهرستان ری حضور داشتند.

مرمت ساختمان اداره محیط زیست شهرستان ری در مساحتی بالغ بر ۷۰۰ متر مربع و با اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیون ریال آماده بهره برداری قرار گرفت و امروز با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زست افتتاح شد.

معصومه ابتکار در حاشیه این مراسم با اشاره به این نکته که باید واحدهای صنعتی به دنبال آنلاین کردن شبکه تصفیه هوا و پساب خود باشند اظهار داشت: باید تمام واحدهای صنعتی مجهز به شبکه تصفیه هوا و پساب خود به صورت آنلاین باشند و این موضوع را با جدیت دنبال کنند.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست کشور افزود: باید واحدهای صنعتی فعال در استان تهران این موضوع را انجام داده و به محیط زیست استان تهران اطلاع دهند و در صورتی تخلف و عدم همکاری برخی واحدهای صنعتی از سوی سازمان محیط زیست به مراجع قضایی معرفی می شوند.

وی ادامه داد: باید واحدهای صنعتی که آنلاین کردن شبکه تصفیه هوا و پساب را انجام نداده اند، گزارش میزان خروجی هوا و پساب دستگاه های خود را به اداره کل محیط زیست استان تهران اعلام کنند.

گفتنی است روز یکشنبه محمدهادی حیدرزاده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران در جلسه شورای اداری شهرستان ری با اشاره به اقدامات موثر زیست محیطی در این شهرستان اظهار داشت: رفع مشکلات گزارش شده مردم از طریق سامانه گویا ۱۵۴۰ و پایش مستمر و حتی شبانه واحدهای صنعتی و نیز نمونه برداری های حضوری از خروجی دودکش واحدهای آلاینده و حتی کنترل سیستم پساب واحدهای صنعتی از جمله اقدامات و اولویت های محیط زیستی در شهرستان ری بوده است.