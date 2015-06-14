به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، نظامیان ارتش عراق به عملیات خود علیه تروریست های تکفیری در استان های صلاح الدین و الانبار ادامه دادند.

بر اساس این گزارش، در ادامه عملیات ارتش عراق علیه تروریست ها در استان صلاح الدین، ۲۰ عضو داعش در منطقه «بیجی» به هلاکت رسیدند.

به گفته شاهدان عینی تعداد زیادی از تروریست های داعش از جمله چند سرکرده آنها نیز به دنبال عملیات ارتش در بیجی به سمت منطقه «الشرقاط» گریختند.

از سوی دیگر، نظامیان عراقی مواضع داعش در منطقه «المعلمین» واقع در شهر فلوجه در استان الانبار را هدف قرار دادند که به دنبال آن هشت نفر به هلاکت رسیدند.