کتب جدید حوزه های علمیه در ۱۳ مدرسه به صورت آزمایشی تدریس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز حجت الاسلام عبدالکریم فرهانی که به منظور شرکت در جمع حلقه های صالحین ورامین به این شهرستان سفر کرده بود با آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین دیدار و گفتگو کرد.

معاون آموزش و امور حوزه‌هاي علميه کشور در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به شهرستان ورامین به تشریح فعالیت های حوزه علمیه در زمینه های آموزشی پرداخت و اظهار داشت: حوزه علمیه در مقاطع سیکل، دیپلم و دانشگاهی ورودی دارد و هر ساله شاهد استقبال داوطلبان زیادی برای تحصیل در حوزه علمیه هستیم.

حجت الاسلام فرهانی افزود: هم اکنون توسط کارشناسان و اساتید، در حال تدوین کتب جدید در حوزه علمیه برای سه مقطع تحصیلی فوق هستیم که پس از آماده شدن قرار است در ۱۳ مدرسه به صورت آزمایشی اجرا شود.

این مسئول با اشاره به ضرورت تعامل حوزه علمیه با حلقه های صالحین ادامه داد: یکی از کارهایی که امیدوار هستیم مورد توجه قرار بگیرد، تزریق نیرو از فیلتر حلقه های صالحین به حوزه علمیه است.

وی با تأکید بر این نکته که باید حلقه های صالحین برای جذب جوانان به حوزه های علمیه فعال شود گفت: باید دوره های پیش حوزوی در طرح های صالحین انجام گیرد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی نیز در این دیدار با اشاره به این نکته که هنوز برخی به کارکرد حلقه های صالحین اعتقاد ندارند اظهار داشت: متأسفانه هنوز برخی افراد به حلقه های صالحین و کارکرد آن توجه لازم را ندارند.

امام جمعه موقت ورامین افزود: در شهرستان ورامین بیش از ۷۰ امام جماعت مشغول به فعالیت هستند که در موضوع حلقه های صالحین اقدامات قابل توجهی را انجام دادند اما حوزه های بسیج در این راستا خوب برخورد نکرده و بسیاری از فعالان این عرصه دلسرد شده اند.

وی ادامه داد: امروز صالحین یک فرصت محسوب می شود که باید از این فرصت برای جذب جوانان و سرازیر کردن آنان به سوی حوزه های علمیه استفاده کرد و در این راستا باید حوزه های بسیج جاذبه را بالا ببرند.