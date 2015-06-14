بانوان تیم ملی در مسابقات رفتینگ کاپ اروپا به فریاد تیم رسیدند

مهرداد رحیمی در حاشیه آخرین روز برگزاری مسابقات کاپ اروپا در رشته رفتینگ در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بانوان حاضر در این مسابقات در بخش اسلالوم به فریاد تیم ما رسیدند و در ماراتن با توجه به تجربه کم ورزشکاران حداکثر تلاش خود را کردند و توانستند یک امتیاز خوب کسب کنند.

وی ادامه داد: البته بد شانسی برای دیگر تیم ها هم بود که به نفع ما شد.

مدیر تیم‌های ملی رفتینگ و سرمربی تیم ملی رفتینگ کشور افزود: فکر می کنم کل تیم استحقاق این مقام را داشت و با توجه به زمان محدود اردو و نزدیک بودن مسابقات توانستیم این رتبه را در یک کاپ معتبر اروپایی حفظ کنیم.

وی تصریح داشت: در بخش بزرگسالان برادران تیم ما فاصله زیادی با تیم های درجه یک دنیا نداشتند و درست است که رتبه خوبی کسب نکردیم ولی در مجموع اختلاف زیادی با تیم های صدر جدول نداشتیم.

رحیمی گفت: ضروری است در بخش جوانان بیشتر کار کنیم تا در بلند مدت خودمان را در رده های بالاتری قرار دهیم.

مدیر تیم‌های ملی رفتینگ و سرمربی تیم ملی رفتینگ کشور افزود: در بخش جوانان نیز فعالیت ورزشکاران مثبت بود اما متاسفانه چون تجربه کافی در بخش ماراتن را نداشتند این اعضا نتوانستند در این بخش امتیاز خوبی را کسب کنند که بیشترین امتیاز این مسابقات به ماراتن مربوط می شود.