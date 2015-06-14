به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاعرسانی KHAMENEI.IR نماهنگ «غواصان دریادل و خطشکن» را به مناسبت بازگشت و تشییع پیکر پاک ۱۷۵ شهید غواص شرکت کننده در عملیات کربلای چهار و با استفاده از بیانات رهبر انقلاب درباره این غواصان شهید منتشر کرد.
سخنان حضرت آیتالله خامنهای که بخشی از آن را در این نماهنگ میشنوید:
«مجاهدت آنها ــ که بهعنوان غوّاصان دریادل، در قضایای کربلاى چهار و پنج معروف شدند ــ هرگز از یاد تاریخ این مرز و بوم نخواهد رفت. آنها همچنان که خداى متعال فرموده است، زندهاند. ما باید تلاش کنیم آن ارزشهایی را که آنها بهخاطر آن در این میدانها وارد شدند، زنده بداریم.» ۱۳۸۲/۷/۲۲
«غوّاصان دریادل، غوّاصان خطشکن، شهداى سرافراز ارتش و سپاه و بسیج، چهرههاى ماندگار این استان و این منطقهاند. البتّه شهیدان ما در هر منطقهاى، فقط متعلّق به آن منطقه نیستند؛ متعلّق به همهى ملّت ایرانند.» ۱۳۸۲/۷/۲۳
گفتنی است تشییع پیکر این شهدا روز ۳ شنبه ۲۶ خرداد از ساعت ۱۶ در میدان بهارستان آغاز و تا معراج شهدا ادامه خواهد یافت.
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