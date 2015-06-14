کمبود شدید فضای آموزشی در جم/انتقال آب از دریا به شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری بعد از ظهر یکشنبه در سومین نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان جم با اشاره به ۲۴ خرداد ماه سالروز انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری اظهار داشت: ۲۴ خرداد ماه ۹۲ نقطه ی عطفی در تاریخ کشور بود و رای بالای مردم به روحانی، رای به عقلانیت، آرامش، توسعه ی اقتصادی، تعامل با دنیا و نفی افراط و تفریط بود.

نادری با تاکید بر اینکه همه باید در جهت تحقق خواسته ها و آرمان های مردم گام بردارند، اظهار داشت: مردم در یازدهمین انتخاب خود برای ریاست قوه مجریه، تحقق خواسته های خود را در اعتماد به جناب آقای روحانی و دولت تدبیر و امید دیدند و همه مسئولان باید در راستای افزایش این اعتماد گام بردارند.

وی افزود: دولت یازدهم در شرایط بسیار سختی سکان مدیریت اجرایی کشور را به دست گرفت و با وجود مشکلات فراوان از تورم بالای ۴۰ درصد گرفته تا فشارهای خارجی، توانسته است در حوزه های مختلف خصوصا بازگرداندن آرامش به اقتصاد، کاهش رشد نرخ تورم، بهداشت و درمان و سیاست خارجی دستاوردهای ارزنده و غیرقابل انکاری را رقم بزند.

نادری تصریح کرد: دولت تدبیر و امید برآمده از رای میلیون ها ایرانی است و همه باید در جهت تحقق خواست مردم دولت را یاری کنند.

آغاز عملیات اجرایی سد سرچشمه

نماینده عالی دولت در شهرستان جم اقدامات دولت طی یک سال اخیر در شهرستان جم را نیز مطلوب توصیف کرد و گفت: تلاش های بسیار خوبی در حوزه ی شهرستان جم خصوصا در موضوع راه، آب، فضای آموزشی و ورزشی و نیز زیرساخت های شهری و روستایی آغاز شده است که برخی از این تلاش ها به بار نشسته است و برخی دیگر نیز طی امسال و سال آینده در چرخه ی خدمت به مردم قرار خواهد گرفت.

نادری آغاز عملیات اجرایی احداث سد سرچشمه جهت تامین آب شرب و صنعت شهرستان جم به میزان ۱۰ و نیم میلیون مترمکعب، آغاز عملیات اجرایی انتقال آب از دریا به شهرستان با اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد ریال از مصوبات سفر دولت تدبیر و امید به استان، تامین و تخصیص و برگزاری مناقصه با اعتبار ۱۹۵ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای فاز اول راه جم به ریز به طول ۴۷۰۰ مترو تامین و تخصیص و برگزاری مناقصه با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال برای اجرای فاز اول پروژه ی آبخیزداری در شهرستان در سال جاری با تعریف حدود ۲۰۰۰ سازه از محل مصوبه ۵۷۰ میلیارد ریالی سفر دولت تدبیر و امید به استان خبر داد.

وی همچنین آغاز عملیات اجرایی چندین فضای آموزشی در شهرستان، اجرای ۶ پروژه ی چمن مصنوعی در روستاهای شهرستان و اجرای حجم زیادی از طرح های هادی روستایی بخشی از اقدامات دولت تدبیر و امید در سال ۱۳۹۳ در شهرستان جم بر شمرد.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان جم در ادامه با تقدیر از تلاش های مجموعه مدیریتی و فرهنگیان شهرستان جم افزود: شهرستان جم در حوزه آموزش در سال گذشته در استان جایگاه بسیار خوبی را کسب کرد که نشان از حضور نیروهای پر تلاش، با دانش و عملگرا در مجموعه آموزش و پرورش است.

کمبود فضای آموزشی در جم

عبداله نادری با اذعان به کمبود شدید فضای آموزشی در شهرستان جم اظهار داشت: متاسفانه در سال های گذشته تدابیر و پیش بینی های لازم برای حوزه ی آموزش شهرستان انجام نشده و برخی اقدامات صورت گرفته نیز بدون کار کارشناسی انجام شده که اکنون مشکلات بزرگی را برای آموزش و پرورش رقم زده است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته در بحث افزایش فضای آموزشی پیگیری های خوبی انجام شد و در این راستا عملیات اجرایی ۶ مدرسه آغاز شده است که انتظار می رود بخشی از مشکل کمبود فضای آموزشی شهرستان در سال های آتی مرتفع شود.

نادری افزود: با توجه به نیاز شهرستان برای سال تحصیلی ۹۴-۹۵ نیز دو کلاس درس احداث و به مدارس سطح شهر جم اضافه خواهد شد.

وی اضافه کرد: مدیران شهرک های نفت و گاز نیز با نظر شورای آموزش و پرورش شهرستان، پیش بینی های لازم را در خصوص افزایش دانش آموزان انجام داده و در صورت لزوم احداث اماکن آموزشی جدید را در دستور کار قرار دهند.

فرماندار جم با اشاره به سیاست های ابلاغی آموزش و پرورش در خصوص تجمیع مدارس کم جمعیت اظهارداشت: با وجود فواید بسیار زیاد و تاثیرات مثبت اجتماعی حضور دانش آموزان در مدارس تک پایه و با جمعیت بالا، اما شهرستان جم به لحاظ شرایط اقلیمی کوهستانی و صعب العبور بودن مسیر برخی روستاها، قابلیت اجرای کامل این سیاست را دارا نیست و نمی توان دایره شمول این طرح را به تمام مدارس شهرستان گسترش داد.

نادری هم چنین از تلاش های مدیریت و مجموعه آموزش و پرورش شهرستان و نیز میزبانی خوب شهرک های نفت و گاز در برگزاری مطلوب کنکور سراسری تقدیر کرد.