سرانه فضای سبز در فرخ شهر افزایش پیدا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاوه بعد از ظهر یک شنبه در نشست راهکار های توسعه ای با اشاره به اینکه سرانه فضای سبز در فرخ شهر در سالجاری افزایش پیدا می کند، ادامه داد: هم اکنون درخت کاری و توسعه فضای سبز در این شهر آغاز شده است و قرار است که سرانه فضای سبز این شهر افزایش پیدا کند.

وی تاکید کرد: فرخ شهر یکی از شهر های سالم و پاک استان و کشور است که در بسیاری از حوزه ها در بین شهرهای استان برتر است.

رئیس شورای اسلامی فرخ شهر بیان کرد: توسعه فضای سبز نقش مهمی در کاهش آلودگی صوتی و ذرات گرد و غبار دارد و نقش مهمی در حفظ سلامتی شهروندان دارد.

کاوه با بیان اینکه فرخ شهر نیز یکی از شهرهای استان است که تحت تاثیر ذرات گرد و غبار کشور های عربی قرار گرفته است، گفت: امسال چند بار هوای این منطقه تحت ثاثیر گرد و غبار های ورودی استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: اگرچه گرد و غبار های داخلی استان که تحت تاثیر دشت های خشک شده استان نیز هستند در شدت آلودگی هوای تاثیر دارند و راهکار جلوگیری از کاهش آلودگی ها توسعه فضای سبز است.

رئیس شورای اسلامی فرخ شهر گفت: درخت کاری و توسعه فضای سبز نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا دارد و از طرفی موجب ایجاد نشاط و آرامش در روحیه شهروندان می شود.