بازرسی ازسایتهای نظامی ایران با ملزومات پروتکل الحاقی سازگار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها با نزدیک شدن به ضرب الاجل ۳۰ ژوئن برای دستیابی به توافق هسته ای بین ایران و گروه ۱+۵ مذاکرات هسته ای به مراحل حساسی رسیده است.

در این دور از مذاکرات نیز طبق روال گذشته با زیاده‌طلبی جدیدی از سوی آمریکا روبرو شده ایم که هدف از طرح این زیاده خواهی ها فشار به تیم مذاکره‌کننده هسته‌‌ای ایران برای دستیابی به خواسته‌های غیرمنطقی آمریکا و طرف های غربی است.

یکی از چالش های موجود در این دور از مذاکرات که طرف آمریکایی اصرار زیادی بر آن می کند بازرسی از مراکز نظامی ایران توسط بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی است که جمهوری اسلامی ایران بطور جدی با آن مخالف است.

استفن لندمن نظریه پرداز آمریکایی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا دیگر کشورهای جهان مثل آمریکا و انگلیس هم که پروتکل الحاقی NPT را به مانند ایران اجرا می کنند اجازه بازرسی از تاسیسات نظامی خود را به بازرسان آژانس می دهند گفت: هیچ کشوری اجازه بازرسی ها ی نامحدود از اماکن نظامی خودش را نمی دهد و به اعتقاد من چنین درخواستی ربطی به ملزومات پروتکل الحاقی ان پی تی ندارد.

وی در ادامه با زیر سوال بردن نیت طرف آمریکایی از طرح چنین موضوعی گفت: اصرار بر چنین درخواستی از سوی آمریکا به مفهوم مانع تراشی با هدف تخریب مذاکرات است. همچنین مسائل اضافی مطرح شده در تفسیر واشنگتن از پروتکل الحاقی فراتر از توافق اولیه لوزان است و بیانگر این است که آمریکا درباره عادی سازی روابط با ایران جدی نیست و دقیقا برعکس عمل می کند.

این تحلیلگر آمریکایی با ابراز بدبینی نسبت به مثبت بودن نتایج مذاکرات هسته ای گفت: من درباره اینکه مذاکرات نتایج مثبتی داشته باشد خوش بین نیستم حتی اگر تا ضرب الاجل اعلام شده ۳۰ ژوئن توافقی هم حاصل شود.

وی در ادامه با اشاره به پایبند نبودن آمریکا به تعهداتش حتی در صورت دستیابی به توافق هسته ای گفت: واشنگتن سابقه ای طولانی در نقض تعهداتش دارد. با توجه به فشارهای زیاد و سنگین اسرائیل و لابی های آن در داخل آمریکا، خصومت های واشنگتن علیه ایران ادامه خواهد داشت.

وی همچنین تصریح کرد: آمریکا برای پیشبرد برنامه های امپریالیستی خود نیاز به دشمن دارد. در خاورمیانه این دشمن ایران، سوریه، حزب الله و حماس است. در سطح جهانی هم روسیه و چین دو رقیب اصلی آمریکا و کشورهای مستقل به ویژه ونزوئلا هستند. آمریکا به خاطر منابع عظیم نفت ونزوئلا خواستار تملک این کشور است.

گفتگو: پیمان یزدانی