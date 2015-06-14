به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیلیان عصر یکشنبه در نشست کمیته برنامهریزی آستانه اشرفیه با بیان اینکه دستگاههای اجرایی باید بر اساس سهم واریزی مطابق با برنامه کمیته ریزی شهرستان عمل کنند اظهار کرد: دستگاهها باید قانونمند عمل کرده و اعتبارات را برای پروژههای مصوب هزینه کنند که متأسفانه بعضی از دستگاهها باید به ذیحسابی و بازرسی پاسخگو باشند.
وی با تأکید بر این نکته که دستگاهها باید به سمت همسویی و تعامل با کمیته برنامهریزی عمل کنند گفت: شعار دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ برگشت به قانون مداری بوده است که در همین راستا باید دستبهدست هم بدهیم و برمبنای قانون عمل کنیم.
فرماندار آستانهاشرفیه با اشاره به عدم جذب بعضی از دستگاهها از اعتبارات تخصیصی گفت: مدیریت شهرستان اگر نتواند با مدیران فرادست برای جذب اعتبارات ارتباط برقرار کند نباید در سمت مدیریت خود باقی بماند.
در این نشست مقرر شد مدیران شهرستان در فرصت باقیمانده نسبت به جذب اعتبارات و پرداخت مطالبات پیمانکاران اقدام تا بر اساس درخواست آنان اعتبارات جدید در سال ۹۴ در کمیته برنامهریزی برای دستگاه ذیربط برنامه ریزی شود.
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