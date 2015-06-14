  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ۲۰:۰۸

تظاهرات گسترده مردم صنعاء در اعتراض به ادامه تجاوز نظامی سعودیها

تظاهرات گسترده مردم صنعاء در اعتراض به ادامه تجاوز نظامی سعودیها

مردم یمن امروز یکشنبه در اعتراض به ادامه بمباران مناطق مختلف این کشور توسط جنگنده‌های متجاوز سعودی در شهر صنعاء تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مردم یمن در اعتراض به ادامه تجاوز نظامی آل سعود به این کشور، در شهر صنعاء تظاهرات کردند.

بر اساس این گزارش، تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهایی ضمن محکومیت ادامه حملات سعودیها بر لزوم توقف هرچه سریعتر این حملات تأکید کردند.

تظاهرکنندگان همچنین بر ادامه مقاومت در برابر تجاوز وحشیانه آل سعود تأکید کرده و خواستار پایان حمایت های بین المللی از متجاوزان سعودی شدند.

تظاهرات مردم یمن در صنعاء در حالی انجام شد که حملات سعودیها به نقاط مختلف این کشور همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 2778925

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها