تظاهرات گسترده مردم صنعاء در اعتراض به ادامه تجاوز نظامی سعودیها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مردم یمن در اعتراض به ادامه تجاوز نظامی آل سعود به این کشور، در شهر صنعاء تظاهرات کردند.

بر اساس این گزارش، تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهایی ضمن محکومیت ادامه حملات سعودیها بر لزوم توقف هرچه سریعتر این حملات تأکید کردند.

تظاهرکنندگان همچنین بر ادامه مقاومت در برابر تجاوز وحشیانه آل سعود تأکید کرده و خواستار پایان حمایت های بین المللی از متجاوزان سعودی شدند.

تظاهرات مردم یمن در صنعاء در حالی انجام شد که حملات سعودیها به نقاط مختلف این کشور همچنان ادامه دارد.