جوانان برتر استان البرز تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم و در دو بخش مجزا با حضور نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی از جوانان موفق و برتر استان البرز در زمینه های مختلف و سمن های فعال در بخش جوانان در قالب جشنواره حضرت علی اکبر(ع) با اهداء هدایایی تقدیر به عمل آمد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در این مراسم در سخنانی با اشاره به گسترگی نیازهای جوانان توجه به این قشر را یک ضرورت انکار ناپذیر برای کشور دانست و گفت: وزارت ورزش و جوانان به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای متنوع جوانان نمی تواند باشد و سایر دستگاه ها باید با احساس مسئولیت بیشتر در این بخش یاری رسان باشند.

محمدجواد کولیوند با اشاره به رشادت های جوانان دهه ۵۰ و۶۰، جوانان امروز را از حیث تعهد و علاقه به کشور کمتر از آنها ندانست و گفت: این نسل نیز حامی و پشتیبان انقلاب هستند و امروز با افتخارآفرینی خود در سنگرهای علم و دانش و ورزش این وظیفه را به خوبی انجام می دهند.

وی افزایش دوبرابری اعتبارات حوزه ورزش و جوانان نسبت به سال گذشته را یکی از نشان های اهمیت موضوع جوانان از سوی نمایندگان خانه ملت برشمرد و گفت: می دانیم در این بخش نیازها فراتر از اعتبارات است با این حال تلاش خود را خواهیم کرد تا با تمهیدات لازم نیازهای حوزه جوانان را رفع کنیم.

نماینده مردم کرج در خانه ملت تصریح کرد:نمایندگان استان همواره برای رفع مشکلات ورزش البرز وقت و انرژی ویژه ای صرف کرده اند و مدیرکل ورزش البرز می تواند شاهد خوبی برای این تعلق خاطر نمایندگان البرز به ورزش و جوانان باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز هم در سخنان کوتاهی با اشاره به موفقیت های چشمگیر جوانان البرزی در میادین ورزشی و علمی گفت: این استان یکی از مناطق مستعد و غنی کشور است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی برگزاری جشنواره حضرت علی اکبر(ع) را فرصتی برای تقدیر از جوانان نخبه استان در حوزه های مختلف دانست و گفت:امیدوارم جوانان و نیازهایشان با جدیت بیشتری دیده شود و بتوانیم بهتر از قبل بستر لازم برای رشد و بالندگی آنها را فراهم کنیم.

گفتنی است در این مراسم از ۱۲ سازمان مردم نهاد موفق در حوزه جوانان و شاخه های فرهنگی، سلامت، مذهبی، آموزشی، توانبخشی و فناوری و ۲۷ جوان برتر استان دربخش های ورزشی، دانشجویی، نخبگان، کارگران و سربازان با اهدای لوح سپاس و هدایایی تقدیر به عمل آمد.