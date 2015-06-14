روایت دادبه از اختلاف سیاسی حافظ و اقبال

به گزارش خبرنگار مهر همایش بین المللی علامه اقبال لاهوری عصر امروز با حضور اندیشمندان فرهنگی ایران، پاکستان و افغانستان در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در این مراسم علی اصغر دادبه استاد زبان و ادبیات فارسی در سخنانی عنوان داشت به باور من اسلامی که به شبه قاره هند رفته است قرائت ایرانی از اسلام بود که به همراه شعر و ادبیات ما به این سرزمین رفت. نگاه برادران ما در شبه قاره به متون ادبیات فارسی تنها نگاه به یک متن ادبی نیست بلکه آن را همانند یک متن مقدس می پندارند و بسیاری از آنها نیز با وضو به آن دست می زنند.

دادبه ادامه داد: اقبال در یکی از یادداشت هایش می نویسد اگر از من بپرسند که بزرگترین توفیق اعراب چه بوده است من پاسخ می دهم فتح ایران. آنها با فتح ایران کامیاب شدند و این کامیابی بیشتر از حیث فرهنگی بود. تمدن اسلامی مانند کودکی سامی است که از مادری آریایی به دنیا آمده است و لطافت را از مادر و صلابت را از پدر گرفته است و اگر این اتفاق نیفتاده بود تمدن اسلامی ناقص می ماند.

وی همچنین با اشاره به توجه اقبال به زبان فارسی گفت: او در تمام عمرش توجهی غیر قابل انکار به مولوی داشت و البته معروف شده که با حافظ نیز مشکل داشته است، هر چند که به باور من این مخالفت بستگی به عینکی دارد که با آن به این پدیده نگاه می کنیم.

دادبه در همین زمینه افزود: او با حافظ مشكل نداشت بلكه برداشتهای نادرستی در این زمینه وجود دارد، او با حافظ مشكل نداشت، با بعضی مسائل تصوف مشكل داشت و حرف این مصلح اجتماعی این بود كه بعضی آموزشها برای آموزش نوآموزان مناسب نیست و به كار نمی آید.