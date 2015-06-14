تیم ملی ایران گیم اول را از روسیه برد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی والیبال روسیه و ایران از ساعت ۱۹:۴۰ امروز یکشنبه در چارچوب دیدارهای هفته پنجم لیگ جهانی دیدار دوم خود را در شهر کازان آغاز کرده‌اند که ست نخست این بازی با حساب ۲۵ بر ۲۰ به سود ایران خاتمه یافت.

ملی پوشان ایران که در نخستین دیدار موفق شده بودند میزبان قدرتمند خود را با نتیجه ۳ بر یک شکست دهند در دیدار دوم از روحیه و اعتماد به نفس بهتری برخوردار بودند و از همان شروع بازی ابتکار عمل را در اختیار گرفتند و با سرویس و دفاع های خوب توانستند از حریف پیشی بگیرند.

کواچ نیز در این گیم از اکثر بازیکنان تیم ملی استفاده کرد تا حریف کمتر بتواند تاکتیک های ایران برای رسیدن به امتیاز را پیش بینی و خنثی کند.