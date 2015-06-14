به گزارش خبرنگار مهر، مژگان شریفی عصر یکشنبه در میزگرد تقویت ارتباط و تعامل مؤثر میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با سازمانهای مردمنهاد حوزه زنان و خانواده خراسان جنوبی اظهار کرد: خراسان جنوبی باوجود مراکز علمی، حوزوی، آموزشی بهعنوان مراکز علم و فناوری از پیشینه تاریخی، مذهبی و فرهنگی طولانی برخوردار است.
وی بیان کرد: توانمندیهای استان در عرصه علم و دانش بسیار زیاد است و زنان در همه این حوزهها بسیار خوب درخشیدهاند.
روند رو به رشد اعتیاد/ اجرا نخستین تفاهمنامه کاهش آسیبهای اجتماعی
سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی گفت: با توجه به قرار گرفتن استان در مسیر بینالمللی حمل مواد مخدر و وجود ۴۶۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان از جمله مشکلات استان روند رو به رشد اعتیاد است.
وی گفت: در حال حاضر نخستین تفاهمنامه در خصوص کاهش آسیبهای اجتماعی بهویژه درزمینهٔ اعتیاد بستهشده و در حال اجرا است.
شریفی اضافه کرد: علاوه بر این مسائل، مهاجرت روستاها به دلیل خشکسالی، بالا رفتن سن ازدواج و تجرد قطعی، رشد فزاینده آمار فارغالتحصیلان بیکار، رشد طلاق ازجمله آسیبهای دیگر استان بوده که بهنوعی سازمانهای مردمنهاد را نیز درگیر کرده است.
وی اظهار امیدواری کرد که با اجرای طرح توانمندسازی زنان با کمک سازمانهای مردمنهاد شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی در استان باشیم.
فعالیت ۱۰۱ سمن در حوزه خانواده
سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی با اشاره به نبود مجتمعهای فرهنگی، علمی، آموزشی، فضاهای آموزشی و کتابخانههای تخصصی در حوزه زنان در استان، بیان داشت: در حال حاضر به دنبال ایجاد مرکز مطالعات در استان هستیم که مقدمات آن توسط دانشگاه بیرجند در حال انجام است.
شریفی از فعالیت ۲۴۹ سازمان مردمنهاد در استان خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۰۱ سمن در حوزه خانواده فعال هستند.
به گفته وی هماکنون تعداد ۱۳۱ شرکت تعاونی زنان در استان فعال است که حدود سه هزار و ۱۶۸ نفر عضو آن هستند.
سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی نرخ مشارکت اقتصادی زنان استان را ۱۷.۱ درصد عنوان کرد و افزود: اشتغال زنان در بخش خدمات حدود ۱۹.۸ درصد و در بخش صنعت نیز حدود ۱۵ درصد است.
شریفی ادامه داد: همچنین در حال حاضر ۱۷ هزار و ۴۸۲ خانوار دارای زنان سرپرست خانوار زیرپوشش کمیته امداد استان هستند.
وی با انتقاد از اینکه در سالهای گذشته ۰.۲۵ درصد از بودجه دستگاهها بهصورت متمرکز به زنان اختصاص داشت، بیان داشت: متأسفانه به دلیل عدم تخصیص اعتبار بهصورت متمرکز و حتی غیرمتمرکز به حوزه زنان هیچکدام از طرحهای این حوزه ضمانت اجرایی ندارد.
سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی بر حمایت از سازمانهای مردمنهاد در حوزه زنان تأکید کرد و گفت: حمایت از تشکلهای غیردولتی میتواند در بهبود بهداشت دختران، خانواده و آموزش نقش پررنگی داشته باشند.
شریفی بابیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی زمینه حضور زنان در عرصههای مختلف گشوده شد، عنوان داشت: زنان در بسیاری از صحنهها شایستگی خود را اثبات کردهاند و ما مسئولان نیز باید به آنها توجه بیشتری داشته باشیم.
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