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۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ۲۰:۳۸

آیت الله نورمفیدی:

ضیغ صدر حاکمیت را به سمت پله های سقوط می برد

ضیغ صدر حاکمیت را به سمت پله های سقوط می برد

گرگان- نماینده ولی فقیه در گلستان، با بیان این که ضیغ صدر حاکمیت را به سمت پله های سقوط می برد، گفت: با توجه به آیات کتاب آسمانی ما مسلمانان، یکی از شرایط مهم مدیریت حاکمیت شرح صدر است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی در همایش گرامی داشت حماسه سیاسی ۲۴ خرداد که عصر یکشنبه در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: شرایط کشور شرایط سخت و دشواری است و  امیدوار هستیم دولت تدبیر و امید با سرانگشت تدبیر و همیاری مردم بتواند این مشکلات را حل کند.

امام جمعه گرگان در ادامه به معنای شرح صدر اشاره کرد و گفت: شرح صدر یعنی این که انسان دریا دل باشد و همه سلیقه ها و مردم را در دل خود جای دهد و در مقابل شرح صدر خشونت جای می گیرد.

آیت الله نورمفیدی افزود: تصلب و خشونت در حاکمیت بسیار خطرناک است و اگر حاکمیت گرفتار ضیغ صدر شود گرفتار پله های سقوط می شود.

امام جمعه گرگان تصریح کرد: شرح صدر و عقلانیت از ویژگی های مطلوب دولت یازدهم است و تلاش این دولت بر مبنای منویات رهبری معظم انقلاب تعالی و توسعه نظام با ایستادن بر مبنای ارزش های انقلاب اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: دولت ها باید به گونه ای باشند که همه گروه ها و سلیقه ها در آن احساس جایگاه کنند و این مسائل در جامعه امید آفرین است.

امام جمعه گرگان افزود: دولت در اقتصاد مقاومتی و مذاکرات هسته ای تاکنون خوب عمل کرده است و البته دولت خود را برای شرایط  کشور در صورت موفق نشدن مذاکرات نیز آماده کرده است.

کد مطلب 2778957

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