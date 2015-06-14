ثروت کشور در ورزش به درستی تقسیم نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بهروان عصر یکشنبه در جشن صعود تیم "کارا" به لیگ دسته دو و اهدا کاپ قهرمانی این تیم در لیگ دسته سه کشور افزود: امروز تیم "کارا" سخت ترین کار را در فوتبال ایران انجام داده که آنهم حضور در دسته سه و کسب مقام قهرمانی است.

وی ادامه داد: اینکه مدیران این باشگاه از رده های پایین فوتبال کشور شروع کرده اند جای تقدیر دارد و به طور حتم با ادامه این روند موفقیت های بیشتری را کسب خواهند کرد.

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال کشور با اشاره به اینکه مسئولین استان فارس باید از این تیم و دیگر تیم های فوتبال فارس حمایت کامل داشته باشند، گفت: بخش خصوصی نیز تا حد و اندازه ای قدرت و توان دارد و باید مسئولین دولتی از آنها حمایت کنند تا شاهد موفقیت استان باشیم.

بهروان با بیان اینکه استان فارس هیچگونه کمبودی از لحاظ نیروی انسانی و ثروت ندارد یادآور شد: فارس از لحاظ ثروت دومین استان و از لحاظ ورزش رتبه اول کشور را دارد بنا بر این باید مسئولین بیش از این به فکر ورزش فارس باشند.

وی افزود: امروز تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز، برق شیراز، بهمن و کارا در لیگ دسته دو و یک مشغول رقابت هستند که باید با حمایت آنها، سال های آینده در رده های بالاتر باشد.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال کشور با بیان اینکه سرمایه گذاری در فوتبال حرف اول موفقیت را می زند، گفت: با یک نگاه به جدول لیگ برتر فوتبال متوجه اهمیت سرمایه گذاری در فوتبال خواهید شد هرچند که مدیریت هم نقش مهمی دارد اما باید توجه داشت که امروز اقتصاد در ورزش وجود دارد.

بهروان تصریح کرد: متاسفانه ثروت کشور در ورزش به درستی تقسیم نشده و امکانات برای استانها عادلانه نیست.

وی ادامه داد: امروز در فوتبال اقتصاد و سرمایه حرف اول را می زند بنا بر این اگر در فوتبال فارس سرمایه و پول به درستی هزینه شد موفقیت نیز به همراه خواهد آورد.

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال کشور با اشاره به اینکه آنچه که باید به آن توجه ویژه شود تیم های پایه فوتبال است، گفت: فوتبال فارس همواره با سرمایه گذاری بر روی تیم های پایه ستاره های فراوانی را به فوتبال کشور معرفی کرده و امروز هم باید از این پتانسیل ها به خوبی استفاده کند.

بهروان ادامه داد: برای نجات از مشکلات و پیشرفت فوتبال باید از پتانسیل پیشکسوتان در فارس استفاده شود که هرکدام از آنها نیز حرف های فراوانی برای گفتن دارند.