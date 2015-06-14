  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ۲۱:۳۵

تسلط ارتش و نیروهای مردمی یمن بر مرکز استان «الجوف»

تسلط ارتش و نیروهای مردمی یمن بر مرکز استان «الجوف»

ارتش و نیروهای امنیتی یمن ضمن به هلاکت رساندن ده‌ها تروریست القاعده، بر شهر «الحزم» که به عنوان پایتخت استان «الجوف» شناخته می‌شود، مسلط شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، عملیات ارتش و نیروهای مردمی یمن علیه تروریست های القاعده در استان الجوف به کشته شدن ده ها تروریست تکفیری منجر شد.

بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات ارتش و نیروهای مردمی موفق شدند شهر «الحزم» در مرکز الجوف را به کنترل خود درآوردند.

به گفته شاهدان عینی، کنترل ارتش و نیروهای مردمی بر این منطقه پس از درگیری های شدید با تروریست های القاعده محقق شد.

از سوی دیگر پایگاه نظامی «الجحفا» واقع در شهر ظهران در جنوب عربستان هدف حملات موشکی و خمپاره ای گسترده یمنی ها قرار گرفت.

کد مطلب 2778972

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها