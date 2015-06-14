تسلط ارتش و نیروهای مردمی یمن بر مرکز استان «الجوف»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، عملیات ارتش و نیروهای مردمی یمن علیه تروریست های القاعده در استان الجوف به کشته شدن ده ها تروریست تکفیری منجر شد.

بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات ارتش و نیروهای مردمی موفق شدند شهر «الحزم» در مرکز الجوف را به کنترل خود درآوردند.

به گفته شاهدان عینی، کنترل ارتش و نیروهای مردمی بر این منطقه پس از درگیری های شدید با تروریست های القاعده محقق شد.

از سوی دیگر پایگاه نظامی «الجحفا» واقع در شهر ظهران در جنوب عربستان هدف حملات موشکی و خمپاره ای گسترده یمنی ها قرار گرفت.