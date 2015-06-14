به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس در حاشیه مراسم سومین سالگرد درگذشت حاج احمد قدیریان در یادمان شهدای هفتم تیر با بیان اینکه امروز مهم آن است یادگاری را که امثال حاج احمد قدیریان برای ما گذاشته‌اند حفظ کنیم و در خدمت انقلاب باشیم اظهار کرد: باید هر روز متوجه باشیم که چه وظیفه ای داریم. امروز به همان اندازه که قدرت انقلاب اسلامی آشکار شده است دشمنی دشمنان انقلاب هم بیشتر شده است.

وی افزود: امروز روز وحدت صفوف همه دوستداران انقلاب اسلامی و همه پیروان امام و رهبری پشت سر رهبر معظم انقلاب است.

حداد عادل ادامه داد: این وظیفه را باید با همان نوع عشقی که حاج احمد قدیریان به رهبر انقلاب داشت انجام دهیم و دست در دست هم و گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب برای دفاع از انقلاب و حفظ میراث ارزشمندی که امام(ره) برای ما به یادگار گذاشته است باشیم.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس تاکید کرد: امروز تحریم نفتی می کنند به بهانه دروغین هسته ای؛ نفت ما را نمی‌خرند و از سوی دیگر داعش را خلق می کنند برای نابودی بیداری اسلامی و نفت کشورهای اسلامی را از داعش می خرند و به آنها پول می دهند تا آدمکشی کنند تا به نام اسلام تمام شود و اسرائیل هم خدا را شکر می کند.

وی خاطرنشان کرد: این حقیقتی است که امروز پدید آمده است. ببینید کفر و استکبار با چه چهره کریه در منطقه ظاهر شده است و ببینید در یمن چه می کنند واقعا باید بر احوال این دنیا گریه کرد.

حداد عادل تصریح کرد: از همه مهمتر باید بر احوال کسانی گریه کرد که هنوز به غرب ستمگر و ریاکار خوشبین هستند. آیا هنوز شبهه ای و عذری برای کسی باقی مانده است که عربستان بدستور کدام قدرت ها مردم یمن را به خاک و خون می کشد و همه سازمانهای بین المللی ساکت هستند و تماشا می کنند.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس اظهار کرد: آیا همین واقعیت در دنیا کافی نیست که نسل جوان و دانشجویان ما از تمدن غربی قطع امید کنند.

وی گفت: یک سازمان بین المللی هم زبان به اعتراض باز نمی کند و همه مقررات بین المللی و کنوانسیونها زیر پا گذاشته می شود و مانع از رسیدن غذا و دارو برای 20 میلیون مردم یمن می شوند و اسرائیل هم آشکارا خبر از روابط ریاض و تل آویو می دهد این دنیایی شده است که ما در آن زندگی می کنیم.

حداد عادل خاطرنشان کرد: خدا را شکر که امام (ره) با شجاعت چهره زشت غرب را به ملت ما و ملت های مسلمان نشان داد و خدا انشاءالله به رهبر معظم انقلاب طول عمر دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ویژگی‌های مرحوم حاج احمد قدیریان گفت: من جزو آن دسته از کسانی نیستم مثل آقای رفیق دوست، حجت الاسلام شجونی و آقای شمسایی که احتمالا مرحوم قدیریان را قبل از انقلاب می شناختند اما من پس از انقلاب با آن مرحوم آشنا شدم.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه من تصویر یک مرد مومن و متقی را از مرحوم قدیریان در ذهن دارم تاکید کرد: هر وقت هر کسی آقای قدیریان را می دید متوجه می شد که آن مرحوم برای انقلاب می دود اما ذره ای در اندیشه نام و نشان برای خود نبود. هر جا کار بود مرحوم قدیریان در آنجا حضور داشت و هر جا بار زمین مانده ای از انقلاب بود مرحوم قدیریان را آنجا می دیدید در صورتی که وی هیچ شهرت و ثروتی برای خود نمی خواست.

حدادعادل مردمی بودن را از خصوصیت‌های مرحوم قدیریان عنوان کرد و گفت: ایشان با هر صنف و قشری نشست و برخاست می کرد زیرا از متن مردم جوشیده بود. مرحوم قدیریان عمیقا معتقد به ولایت فقیه بود و عشق به امام و رهبری داشت.

وی افزود: مروت، مردانگی، پاکدستی و شدت اعتقاد به رهبر معظم انقلاب از جمله خصوصیات مرحوم قدیریان بود. ایشان از همه مهمتر خود را سرباز انقلاب می دانست و هر جا به وجودش نیاز بود درآنجا کار می کرد.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه ما در تاسیس دبیرستان فرهنگ از محبت های مرحوم قدیریان بسیار بهره مند شدیم گفت: بنده دعا می کنم که انشاءالله هرکار خیر و نیکی از دانش آموزان این مدارس ظاهر شود همانطور که در نامه اعمال آنها می نویسند در نامه اعمال مرحوم قدیریان هم نوشته شود.