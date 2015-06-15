مراکز آموزش عالی کشور بدون کیفیت رشد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی نجفی نژاد شامگاه یکشنبه در همایش گرامیداشت حماسه سیاسی ۲۴خرداد اظهار کرد: افزایش رشد کیفی دانشگاه ها از مهم ترین رویکردهای وزارت علوم است و ۶۰۰ برنامه آموزشی دانشگاه ها در این راستا مورد بازبینی قرار می گیرد.

نجفی نژاد بیان کرد: افزایش کیفی دانشگاه ها متناسب با نیاز بازار و رفتن به سمت دانشگاه های نسل سوم و کارآفرین از طریق آموزش و پژوهش و توسعه مراکز رشد در دانشگاه ها از جمله دیگر برنامه های وزارت علوم در دانشگاه ها است.

وی تصریح کرد: دانشگاه ها از مهم ترین مراکز آموزشی و از مهم ترین نهادهای علمی کشور هستند که نیروی انسانی زبده و متخصص تربیت می کنند.

نجفی نژاد بیان کرد: طی ده سال گذشته مراکز آموزش عالی دچار تنش شد و مراکزی که دارای حداقل استاندار کیفی نبودند به صورت قارچ گونه در جامعه رشد کرد و کیفیت در این سال ها قربانی شد.

وی افزود: از دو سال عمر دولت یک سال وزارع علوم دچار بحران سرپرست بود و بیش از ۳۰ رییس دانشگاه در بحث تایید سرپرستی دچار مشکل شدند و همین امر موجب شد دانشگاه ها طی یک سال اخیر از شتاب علمی دور باشند.

نجفی نژاد بیان کرد: دانشگاه ها محور عقلانیت هستند و آن ها که دل بسته اند تا با رخنه در دانشگاه ها این مراکز حساس و علمی کشور را از فضای آرامش علمی دور کنند مطمئن باشند که موفق نخواهند شد و دانشگاهیان همواره به دنبال پیشرفت کشور هستند.