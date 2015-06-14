همایش بزرگداشت حماسه ۲۴ خرداد در شهرکرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگداشت ۲۴ خرداد عصر یک شنبه با حضور محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت درحسینیه اعظم شهرکرد برگزار شد.

محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت در این همایش با اشاره به اینکه مردم در روز ۲۴ خردادماه حماسه ای دیگر خلق کردند، اظهار داشت: حماسه حضور مردم در انتخابات برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی است.

دبیر هیئت دولت افزود: دولت تدبیر و امید از ابتدای فعالیت خود به دنبال حل مشکلات جامعه بود و در دو سال گذشته توانسته موفقیت های مهمی را کسب کند.

محسن حاجی میرزایی ادامه داد: هم اکنون کشور ایران به برکت انقلاب اسلامی یکی از امن ترین کشور های دنیا است و مردم با امنیت کامل به زندگی و کسب و کار خود می پردازند.

وی اظهار داشت: دولت در مدت دوساله فعالیت خود اقدامات قابل توجهی انجام داده است یکی از مهمترین اقدامات دولت با ثبات کردن اقتصاد بوده است و دولت به دنبال این است که چرخ های اقتصاد را به حرکت درآورد.

دبیر هیئت دولت تاکید کرد: کاهش تورم و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها یکی از مهمترین اقدامات دولت بوده است که نقش مهمی در قدرت خرید مردم ایفا کرده است.

محسن حاجی میرزایی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از اقدامات مهم دولت در حوزه بهداشت و درمان بوده است، عنوان کرد: دولت با کاهش نرخ های درمانی بیمارستان ها و ارائه مطلوب کیفیت درمان توانسته در این حوزه موفقیت های بسیار و رضایتی مردمی کسب کند.

دبیر هیئت دولت یادآور شد: دولت به دنبال این است تولید در کشور مورد توجه بیشتر قرار گیرد و اشتغال برای جوانان این کشور ایجاد شود و بیکاری که هم اکنون معضل مهمی است ریشه کن شود.