دولت از طرح های گردشگری خراسان شمالی حمایت ویژه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی یكشنبه شب در نشست با خبرنگاران خراسان شمالی، با اشاره به تصویب ۲۵ پروژه و طرح عمرانی برای توسعه این استان، افزود: تمام طرح های مصوب در سفر هیئت دولت به خراسان شمالی همانند سایر استان های کشور از همه جوانب کارشناسی شده بوده و با تخصیص اعتبار، تكمیل و به بهره برداری می رسند.

وی اظهار داشت: با وجود تحریم ها در اسفندماه سال گذشته در استان های مختلف کشور ده ها پروژه استانی افتتاح شد و اگر اجرای طرح هایی نیز به دلیل تحریم ها متوقف شده است باید تلاش شود تا با رفع تحریم ها، اجرای طرح های مزبور نیز آغاز شود.

حجت الاسلام روحانی در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات دولت برای توسعه زیرساخت های گردشگری خراسان شمالی گفت: گردشگری یكی از مباحث مهم مورد حمایت دولت یازدهم است كه در این استان نیز به توسعه این طرح ها توجه ویژه می شود.

وی تصریح كرد: طرح هایی از قبیل تكیمل فرودگاه بجنورد تا پایان سال جاری، آسفالت ۶۰۰ کیلومتر راه روستایی، تكمیل پروژه راه آهن و ... در واقع زیرساخت های توسعه استان هستند كه تكمیل این طرح ها در جذب گردشگر نیز تاثیر مستقیم دارد.

حجت الاسلام روحانی افزود: با فعالیت های دولت در این زمینه طی ۲۲ ماه گذشته شاهد رشد دو برابری ورود گردشگران خارجی به كشور بوده ایم كه این موضوع باعث رونق كشور می شود.

رئیس جمهور در خصوص طرح های توسعه استان نیز گفت: شماری از طرح های توسعه این استان با اعتبارات بالایی انجام می شود که از آن جمله می توان به عملیات اجرایی توسعه پتروشیمی خراسان اشاره داشت که نقش زیادی در رونق خراسان شمالی خواهد داشت.

وی همچنین در خصوص طرح های دانشگاهی و فرهنگی خراسان شمالی نیز گفت: خراسان شمالی به لحاظ فرهنگی، هنری، علمی و ... نیازمندی هایی داشته و دولت تدبیر و امید نیز برای رفع این نیازمندی ها در استان طرح های خوبی را مصوب کرده که امیدواریم با اجرا و تکمیل طرح های مزبور بخشی از نیازمندی های استان در حوزه فرهنگ و آموزش برطرف شود.