تولید گاز از سكوی اصلی فاز ۱۸ پارس جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس،‌ با اتمام عملیات چاه‌های باقیمانده سكوی نخست فاز ۱۸ و با توجه به وجود ظرفیت های پالایشی جدید در فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی، تولیدات این بخش از میدان به ظرفیت روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز پس از انتقال برای شیرین سازی و فراورش به پالایشگاه فازهای ۱۵ و ۱۶ انتقال می یابد.

مجری طرح توسعه فازهای ۱۷ و ۱۸ با اعلام این خبر گفت: طبق تصمیات اتخاذ شده از سوی وزارت نفت مقرر شده است تا به منظور حداکثرسازی سطح تولید گاز از این میدان مشترك، پالایشگاه هایی که آمادگی بیشتری برای دریافت گاز از دریا دارند با اتصال به سکوهای تولیدی منابع گازی لازم را دریافت كنند.

حسن بویری ادامه داد: با توجه به اینکه در حال حاضر پالایشگاه فازهای ۱۵ و ۱۶ آمادگی بیشتری برای دریافت گاز از سکوی A۱۸ را دارد گفت: با ایجاد ارتباط میان خطوط انتقال گاز این دو فاز از طریق اجرای خطوط لوله در حوزه خشكی عسلویه، گاز تولیدی سكو ۱۸ جهت انجام فراورش و تولید محصولات جانبی به فازهای ۱۵ و ۱۶ ارسال می شود.

وی با اشاره به اجرای موفق این عملیات و آغاز تولید و برداشت گاز از این حوزه افزود: هم اكنون بخشی از منابع موجود در این بخش از میدان به فازهای ۱۵ و ۱۶ منتقل می شود كه به تدریج و با استمرار این روند، ظرف ۱۰ روز آینده میزان برداشت و تولید به ۱۴ میلیون متر مکعب ( ۵۰۰ میلیون فوت مكعب) افزایش خواهد یافت.

مجری فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی یادآور شد: هم اكنون دو ردیف شیرین سازی این پالایشگاه به ظرفیت تولید روزانه ۲۰ میلیون متر مكعب گاز از طریق استفاده از منابع گازی فازهای ۶ ، ۷ و ۸ در حال بهره برداری است كه پیش بینی می شود در آینده ای نزدیك با تکمیل تجهیزات دریافت، گاز سکوی A۱۸ و A۱۷ به این پالالیشگاه منتقل خواهد شد.