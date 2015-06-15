به گزارش خبرنگار مهر، حسن صالحی رییس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در البرز در آیین گرامیداشت دومین سالگرد حماسه ۲۴ خرداد، که شامگاه گذشته در تالار شهیدان نژادفلاح برگزار شد، به فضاهای پایانی سال ۹۱ اشاره کرد و گفت: در آن ماهها کشور با ۶ تحریم مواجه بود و هر روز از کشوری حرکتی و مخالفتی می دیدیم.

وی در ادامه گفت: از نظر اقتصادی کشور با رکود مواجه بود. رشد منفی ۶.۸ درصد گواه رکود حاکم بر اقتصاد کشور در سال ۹۱ است و نرخ تورم به ۴۰ درصد رسید.

صالحی افزود: برخی تورم ۴۰ درصدی سال۹۱ را با نرخ تورم ۴۰ درصدی در سال ۷۴ مقایسه می کنند این در حالی بود که در سال ۷۴ ساخت و سازها به شدت در حال انجام بود و پروژه های بزرگ در دستور کار قرار داشت.

رییس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در استان البرز گفت: ستاد انتخاباتی روحانی در کرج انتخابتی قانون مدارانه را برگزار کرد و این در حالی بود که شورای تامین دولت دهم نیز به این موضوع اذعان داشت.

صالحی به برخی سخنان رییس جمهور اشاره کرد و گفت: چرا وقتی رییس جمهور می گوید پلیس حاکم شهر نیست وظیفه اجرای قانون را دارد به برخی ها بر می خورد.

رییس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در استان البرز در آیین گرامیداشت سالروز حماسه ۲۴ خرداد، گفت: دستیابی به عزت ملی در اجرای قانون است.

وی در ادامه به برخی از ناکارآمدی های دولت نهم و دهم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تیم مذاکره کننده هسته ای با اقتدار و عزت در مقابل بسیاری از کشورها نشسته و مذاکره می کنند.

صالحی افزود: رفاقت میان نمایندگان دلسوز مردم در مجلس و دولت عیان است.

وی در پایان با اشاره به اینکه باید دست مردم را بوسید، گفت: پیروزی از آن ملت است پس از حماسه ۲۴ خرداد آرامش به کشور بازگشت.