به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام خاتمی شامگاه یکشنبه در جلسه هماهنگی برنامههای ماه مبارک رمضان، افزود: این ماه مبارک، ماه تزکیه نفس است.
وی با اشاره به حضور مردم در مراسم جمعخوانی قرآنکریم در حسینیه اعظم زنجان، اظهار داشت: در راستای هرچه بهتر برگزار شدن این برنامه مهم، دستگاههای اجرایی پای کار بیایند.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان، گفت: در استان زنجان این برنامه برای چهارمین سال متوالی برگزار میشود.
حجتالاسلام خاتمی گفت: اسلام دو بال دارد که یکی قرآن و دیگری عترت (ع) است و در این میان عزاداری زیبای مردم استان زنجان منعکس است.
در ادامه این جلسه مدیرکل اوقاف استان زنجان گفت: برای چهارمین بار برنامه جمعخوانی قرآن کریم در حسینیه اعظم زنجان، طی ماه رمضان بهطور روزانه از ساعت ۱۸ برگزار میشود.
حجتالاسلام علی باقری تاکید کرد: در این برنامه قاریان برجسته استانی و کشوری حضور دارند.
در ادامه این جلسه مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان نیز گفت: سال گذشته صدا و سیمای مرکز زنجان رتبه چهارم در برنامه جمعخوانی قرآن کریم را در کشور به خود اختصاص داد.
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