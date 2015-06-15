به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام خاتمی شامگاه یکشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های ماه مبارک رمضان، افزود: این ماه مبارک، ماه تزکیه نفس است.

وی با اشاره به حضور مردم در مراسم جمع‌خوانی قرآن‌کریم در حسینیه اعظم زنجان، اظهار داشت: در راستای هرچه بهتر برگزار شدن این برنامه مهم، دستگاه‌های اجرایی پای کار بیایند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان، گفت: در استان زنجان این برنامه برای چهارمین سال متوالی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام خاتمی گفت: اسلام دو بال دارد که یکی قرآن و دیگری عترت (ع) است و در این میان عزاداری زیبای مردم استان زنجان منعکس است.

در ادامه این جلسه مدیرکل اوقاف استان زنجان گفت: برای چهارمین بار برنامه جمع‌خوانی قرآن کریم در حسینیه اعظم زنجان، طی ماه رمضان به‌طور روزانه از ساعت ۱۸ برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام علی باقری تاکید کرد: در این برنامه قاریان برجسته استانی و کشوری حضور دارند.

در ادامه این جلسه مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان نیز گفت: سال گذشته صدا و سیمای مرکز زنجان رتبه چهارم در برنامه جمع‌خوانی قرآن کریم را در کشور به خود اختصاص داد.