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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۸:۵۴

حجت‌الاسلام خاتمی اعلام کرد:

تاکید بر بصیرت‌افزایی و تفکر در آیات قرآنی

تاکید بر بصیرت‌افزایی و تفکر در آیات قرآنی

زنجان -نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان، برضرورت بصیرت‌افزایی وتفکردر آیات قرآنی تاکید کردوگفت: دراین راستا برنامه‌های قرآنی ازجمله جمع‌خوانی قرآن زمینه لازم رابرای تحقق این امرمحقق می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام خاتمی شامگاه یکشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های ماه مبارک رمضان، افزود: این ماه مبارک، ماه تزکیه نفس است.

وی با اشاره به حضور مردم در مراسم جمع‌خوانی قرآن‌کریم در حسینیه اعظم زنجان، اظهار داشت: در راستای هرچه بهتر برگزار شدن این برنامه مهم، دستگاه‌های اجرایی پای کار بیایند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان، گفت: در استان زنجان این برنامه برای چهارمین سال متوالی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام خاتمی گفت: اسلام دو بال دارد که یکی قرآن و دیگری عترت (ع) است و در این میان عزاداری زیبای مردم استان زنجان منعکس است.

در ادامه این جلسه مدیرکل اوقاف استان زنجان گفت: برای چهارمین بار برنامه جمع‌خوانی قرآن کریم در حسینیه اعظم زنجان، طی ماه رمضان به‌طور روزانه از ساعت ۱۸ برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام علی باقری تاکید کرد: در این برنامه قاریان برجسته استانی و کشوری حضور دارند.

در ادامه این جلسه مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان نیز گفت: سال گذشته صدا و سیمای مرکز زنجان رتبه چهارم در برنامه جمع‌خوانی قرآن کریم را در کشور به خود اختصاص داد.

 

کد مطلب 2779032

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